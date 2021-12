মুম্বই, 11 ডিসেম্বর : তিনি চলে গিয়েছেন ছ'মাস হল ৷ তবু তাঁর ছায়া যেন এখনও প্রতিটা পদক্ষেপে আগলে রাখে তাঁকে ৷ এই ভাষাতেই 99তম জন্মদিনে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মহীরুহ দিলীপ কুমারকে স্মরণ করলেন স্ত্রী সায়রা বানু (Saira Banu remembers Dilip Kumar on his 99th birthday) ৷ 'দিলীপ জি' চলে যাওয়ায় তাঁর জীবনে এক 'ভয়ঙ্কর শূন্যস্থান' তৈরি হয়েছে, যে শূন্যস্থান আর পূরণ হওয়ার নয় (Saira Banu says absence of Dilip Kumar is terrible vaccum to her) ৷ আবেগঘন বার্তায় জানালেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ৷

দিলীপ কুমারের মৃত্যুর পর সেভাবে প্রকাশ্যে পাওয়া যায়নি সায়রা বানুকে ৷ তবে অভিনেতার মৃত্যু পরবর্তী প্রথম জন্মদিনে সামনে এল স্ত্রী'র বার্তা (Saira Banu gets emotional on Dilip Kumar birthday) ৷ বেশি কথা বলতে না চাইলেও পিটিআইকে সায়রা বানু বলেন, "আমি আজ প্রার্থনার মধ্যে ওনাকে স্মরণ করব ৷ যদিও আমি আজ বেশি কথা বলার অবস্থায় নেই ৷ তবে জুহু গার্ডেনে যেখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা আছে সেখানে একবার ঘুরে আসতে চাই ৷"

দিলীপ কুমার না থাকলেও রয়ে গিয়েছে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ অনুরাগী ৷ মুঘল-এ-আজম, দেবদাস, রাম অর শ্যাম-সহ কালজয়ী বহু সিনেমার মধ্যে দিয়ে দিলীপ কুমার হৃদয় জিতে নিয়েছিলেন অসংখ্য মানুষের ৷ তাই 99তম জন্মদিনেও সকাল থেকেই রং-বেরংয়ের ফুলের বুকেতে ভরে গিয়েছে ঘর ৷ কেবল দেশ নয়, বিদেশ থেকেও আসছে উপহারের ডালি ৷ জানান সায়রা ৷

সাগিনা, বৈরাগ, গোপি ছবিতে একইসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ারের পর 1966 বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন দিলীপ কুমার-সায়রা বানু ৷ দীর্ঘ 55 বছর একসঙ্গে কাটানোর পর 'দো দিল এক জান' দিলীপ-সায়রা হয়ে উঠেছিলেন একে অন্যের পরিপূরক ৷ জন্মদিনে তাই দিলীপ জি'র পছন্দ নিয়ে বলতে গিয়ে নষ্ট্যালজিক দিলীপ-পত্নী ৷ সায়না বানু বলেন, "উনি ভাল পোশাক এবং ভাল খাবারের খুব কদর করতেন ৷ নিজেও দারুণ রাঁধতে পারতেন ৷ রান্না করতে ইচ্ছে করলেই নতুন কোনও স্যুপ বা নতুন পদ রান্না করে খাওয়াতেন ৷"

"সকল দাম্পত্য়েই মান-অভিমান থাকে ৷ তবুও আমরা একসঙ্গে দারুণ সব সময় কাটিয়েছি ৷ ওনার সঙ্গে থাকতে পারাটা আমার সৌভাগ্য ৷ সবসময় আমাকে সমর্থন জুগিয়ে গিয়েছেন উনি ৷ আমি ওনার কাছে ঋণী ৷ আমার মধ্যে আজীবন বেঁচে থাকবেন উনি ৷" শেষ করেন দিলীপ-জায়া ৷