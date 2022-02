নয়াদিল্লি, 3 ফেব্রুয়ারি : সোশ্য়াল মিডিয়ায় সারোগেসির মাধ্যমে নিজের মা হওয়ার কথা ঘোষণা করার পর থেকে বেশ কিছুদিন একবারেই টুইটার বা ইনস্টায় পোস্ট করতে দেখা যায়নি অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে ৷ এবার ফের একবার ইনস্টাগ্রামে ফিরলেন পিগি চপস ৷ গাড়িতে বসে সূর্যের আলোয় ঝলমলে দুটি ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী (Priyanka shares her first post in Instagram After baby announcement ) ৷

ছবির ক্য়াপশনে 39 বছর বয়সি অভিনেত্রী লেখেন, 'একদম সঠিক আলো'৷ গত 22 জানুয়ারি সারোগেসির মাধ্যমে বাবা-মা হয়েছেন নিক জোনস এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ৷ সেই খবর সকলেরে সঙ্গে ভাগ করে প্রিয়াঙ্কা লিখেছিলেন, "আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সারোগেসির মাধ্যমে আমাদের সন্তান জন্ম নিয়েছে ৷ আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আপনাদের কাছে কিছুটা ব্যক্তিগত সময় চেয়ে নিচ্ছি আমাদের পরিবারকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ৷ সকলকে ধন্যবাদ ৷"

এই খবরে একদিকে যেমন বয়েছিল অভিনন্দনের বন্যা তেমনি আবার ট্রোলারদের নানা কুমন্তব্য়ও সহ্য় করতে হয়েছিল এই হলিবলি দম্পতিকে ৷ আর তারপর থেকেই বেশ কিছুদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যায়নি অভিনেত্রীকে ৷ তবে এবার ফের নিজস্ব ঢঙে ফিরে এলেন পিগি চপস ৷