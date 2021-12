দিল্লি, 15 ডিসেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে চার সপ্তাহের রক্ষাকবচ পেলেন পর্ন সিনেমা কাণ্ডে শিরোনামে উঠে আসা রাজ কুন্দ্রা ৷ বুধবার এই সংক্রান্ত একটি মামলায় মহারাষ্ট্র সরকারকে নোটিস জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ আগামী চার সপ্তাহের জন্য গ্রেফতারি থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে শিল্পা-পতিকে (Supreme Court gives Raj Kundra four weeks protection from arrest) ৷ এর আগে গত নভেম্বরে এই মামলায় বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রাজ, কিন্তু সেসময় তাঁর আগাম জামিনের আর্জিতে অনুমোদন দেয়নি আদালত৷ তার আগে সেশন কোর্টেও না-মঞ্জুর হয় তাঁর আবেদন ৷

যার জেরে শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন তিনি ৷ এবার কিছুদিনের জন্য স্বস্তি পেলেন রাজ ৷ প্রসঙ্গত, এই বছরের জুলাই মাসে পর্ন ছবি তৈরি এবং প্রচার করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করেছিল মুম্বই পুলিশের সাইবার সেল৷ সেই মামলায় অবশ্য সেপ্টেম্বরেই তাঁকে জামিন দিয়েছিল আদালত ৷ কিন্তু এরই সঙ্গে অ্যাপের মাধ্যমে যৌন উত্তেজক ভিডিয়ো ছড়ানোর অভিযোগে ইনডিসেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ উইমেন অ্যাক্ট এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন অনুসারে মামলা দায়ের করেছিল মুম্বই পুলিশ। সেই মামলাতেই আগাম জামিনের জন্য কোর্টের দ্বারস্থ হন রাজ৷ তবে এতদিন তাঁর কোনও আবেদনেই সাড়া দেয়নি আদালত ৷

আরও পড়ুন : বম্বে হাইকোর্টে স্বস্তি, এনসিবি দফতরে সাপ্তাহিক হাজিরা থেকে মুক্তি আরিয়ানের

যদিও আগে থেকেই রাজ দাবি করেছিলেন, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে ৷ এ ধরনের ছবির প্রচার, প্রসারের সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নন তিনি৷ বুধবার মামলার শুনানি শোনার পর বিচারপতি বিনীত শরণ এবং অনিরুদ্ধ বোসের ডিভিশন বেঞ্চ সিদ্ধান্ত নেয় আগামী চার সপ্তাহ গ্রেফতারি থেকে রেহাই পাবেন তিনি ৷ চার সপ্তাহ পর ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে ৷