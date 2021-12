কলকাতা, 21 ডিসেম্বর : শুধু বাংলাই নয়, এবার হিন্দি ধারাবাহিকেও দেখা যাবে 'কি করে বলব তোমায়' ধারাবাহিকের প্রখ্যাত খলনায়িকা মানসী সেনগুপ্তকে (Manosi Sengupta is going to work in Hindi Serials now) । একই প্রযোজনা সংস্থার ঘর থেকে আসছে এই ধারাবাহিক । বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় এই নায়িকা নেগেটিভ ও পজিটিভ দুই রোলেই দর্শকের নজর কেড়েছেন বারবার । একদিকে যেমন 'কি করে বলব তোমায়' ধারাবাহিকে চুড়ান্ত নেগেটিভ চরিত্র পায়েল সেন হয়েও দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি, তেমনি আবার 'উমা' ধারাবাহিকে দর্শকের মনে থেকে যাওয়া নিজের সেই পুরোনো ছবিটিকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন মানসী । একেবারে সুশিক্ষিত, মার্জিত, পরিপাটি, বিচক্ষণ এক বউমার চরিত্রে ধরা দেন তিনি ।

তবে, এবার আবার এক নতুন কিছুর খোঁজে অন্য এক চ্যালেঞ্জকে আপন করে নিতে চলেছেন মানসী । 'উমা' ধারাবাহিকে এইমুহূর্তে আর দেখা যাচ্ছে না তাঁকে । তাঁর পরিবর্তে এসেছেন সুদীপ্তা ব্যানার্জি । আর তাই নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে মরিয়া তিনি ৷

নিজের নতুন কাজ নিয়ে ইটিভি ভারতকে মানসী বলেন, " 'কি করে বলব তোমায়' করার সময় থেকেই শশী সুমিত প্রোডাকশনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক । আমি ওদের জানিয়েছিলাম যে, আমি হিন্দি সিরিয়ালে কাজ করতে চাই । ওঁরাই আমাকে এই কাজের জন্য অডিশনের ব্যবস্থা করে দেন । অডিশন দিয়েই আমি চরিত্রটা পাই । এটাও ভীষণ পজিটিভ একটি চরিত্র । চরিত্রের নাম, ধারাবাহিকের নাম এখনই বলতে পারব না । কেননা তা পরিবর্তন হতে পারে৷ তবে, আমার চরিত্রটি একটুও প্রতিবাদী নয় । সে সদ্য বিধবা হয়েছে । তার একটি বাচ্চা আছে । এখন আমি মুম্বইতেই আছি মূলত হিন্দি ভাষাটাকে আরও পোক্ত করতে ৷ যাতে সেই হিন্দিতে আমার বাংলা ভাষার কোনও টান না থাকে । আশা করছি জানুয়ারি থেকেই শুটিং শুরু হয়ে যাবে ।"

নিজের নতুন জার্নি নিয়ে আপাতত বেশ উচ্ছ্বসিত মানসী । এই মুহূর্তে কলকাতা এবং মুম্বইতে মিলিয়ে মিশিয়ে থাকছেন তিনি । তবে কাজ শুরু হলে মুম্বইতেই ঘাঁটি গড়ার ইচ্ছা আছে এই বঙ্গ তনয়ার । খবর অনুযায়ী, এই ধারাবাহিকে খুব গ্ল্যামারাস চরিত্রে তাঁকে না পাওয়া গেলেও চরিত্রটি মোটেই একেবারে সাদামাটা বা বেরঙিন নয় । বরং মানসী দর্শক এবার দেখতে চলেছেন এক নতুন স্নিগ্ধ সাজে ।