হায়দরাবাদ, 3 মার্চ : দক্ষিণী অভিনেতা যশের নতুন ছবি 'কেজিএফ চ্যাপ্টার-2' এর জন্য় বহুদিন ধরেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন দর্শকরা ৷ এবার ছবির ট্রেলার মুক্তির তারিখ ঘোষণা করলেন নির্মাতারা ৷ পরিচালক প্রশান্ত নীল তাঁর একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছেন, এমাসের 27 তারিখ সন্ধ্যা 6.40 মিনিট নাগাদ মুক্তি পাবে ছবির ট্রেলার (KGF 2 trailer will be out on 27 march)।

'কেজিএফ চ্যাপ্টার-2'-এর বড় পর্দায় মুক্তির তারিখে অবশ্য় কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ আগের তারিখ অর্থাৎ 14 এপ্রিল পর্দায় আসতে চলেছে এই ছবি ৷ ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন বলি তারকা সঞ্জয় দত্ত এবং রবিনা ট্যান্ডন । ছবিটির প্রথম পর্ব মুক্তি পেয়েছিল 2018 সালে মুক্তি ৷ ছবিটি রীতিমত ঝড় তুলে দিয়েছিল দর্শকদের মনে । এরপর থেকেই এই অ্যাকশন থ্রিলারের পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন অনুরাগীরা ।

অবশেষে সেই প্রত্যাশার অবসান ঘটিয়ে পর্দায় আসতে চলেছে এই ছবির দ্বিতীয় পর্ব ৷ খলনায়ক গারুনার ভয়ঙ্কর মৃত্যু দিয়ে শেষ হয়েছিল গল্পের প্রথম পর্ব ৷ এবার দ্বিতীয় পর্বে প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে রবিনাকে ৷ গল্প এখন কোনদিকে গড়ায় সেটাই দেখার ৷