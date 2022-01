মুম্বই, 31 জানুয়ারি: অভিনেত্রী অমৃতা আরোরার 44তম জন্মদিন দুর্দান্ত পার্টি আর হইচই করে উদযাপন করল অমৃতার গার্ল গ্য়াং ৷ এই দলে একদিকে যেমন রয়েছেন অমৃতার দিদি মালাইকা, তেমনি রয়েছেন করিনা কাপুর এবং করিশমা কাপুরও (Kareen Karisma And Malaika Celebrate the birthday of Amrita Arora) ৷ একেবারে মধ্যরাতে অমৃতার জন্য বার্থ ডে পার্টির আয়োজন করেন তাঁরা ৷

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্য়ান্ডেল থেকে এই পার্টির বেশ কিছু ছবি সকলের জন্য শেয়ার করেছেন করিনা ৷ ছবিতে দেখা যায় সামনেই রাখা আছে পেল্লায় সাইজের একখানা চকলেট কেক ৷ বার্থ ডে পার্টির টুপি পরেই ছবি শেয়ার করেছেন সকলে ৷ ছবির ক্যাপশনে বেবো লিখেছেন, "শুভ জন্মদিন আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, তোমার মত কেউ নেই আর এটাই আমরা ৷"

আরও পড়ুন: উইক এন্ডেও স্বাস্থ্যচর্চায় মেতে উঠলেন দিশা, ভিডিয়ো দেখে মুগ্ধ টাইগারও

মালাইকার মেকআপ আর্টিস্ট মল্লিকা ভাটকেও দেখা গিয়েছে এই বিশেষ পার্টিতে ৷ বোনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মালাইকা এদিন লেখেন, 'আমাদের গ্যাংয়ের আঠা..শুভ জন্মদিন বোন ৷ ' একইসঙ্গে করিনা, করিশমা এবং মল্লিকাকেও ভালবাসা জানিয়েছেন তিনি ৷ করিনা, করিশমা, মালাইকা, অমৃতার এই গ্যাং আজকের নয় ৷ বহুদিন ধরেই বিভিন্ন পার্টিতে, ছুটিতে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে তাঁদের ৷ আর তাঁদের বন্ধন আজও যে একইরকম অটুট, তা ফের একবার বোঝা গেল রবিবার ৷