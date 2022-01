মুম্বই, 31 জানুয়ারি: অভিনেত্রী দিশা পাটানি বরাবারই নিজেই ফিটনেস নিয়ে ভীষণ সচেতন, এব্য়াপারে অনুশীলনে কাউকে কোনও অভিযোগ করার সুযোগ দেন না তিনি ৷ রবিবারও একইভাবে স্বাস্থ্যচর্চায় মেতে উঠতে দেখা গেল অভিনেত্রীকে ৷ সপ্তাহান্তের ছুটিতেও নিজের স্বাস্থ্য়চর্চায় কিন্তু কোনও বিরতি নেই ৷ তার প্রমাণ দিল দিশার ইনস্টাগ্রাম ৷

তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরণের ফ্লিপ অভ্যাস করছেন অভিনেত্রী (Disha Patani Practices her filps in the week end ) ৷ নিজের ট্রেনারের সঙ্গে তাঁর এই অনুশীলনের ভিডিয়ো এখন রীতিমত ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ অনুরাগীরা প্রত্যেকেই তারিফ করছেন তাঁর ফিটনেসের ৷ কেউ যেমন লিখেছেন, "বাহ, আপনার দক্ষতা দেখে সত্যিই মুগ্ধ ৷" তেমনি আবার কেউ লিখেছেন, "আপনি সত্য়িই ভীষণ ফিট ৷" একই সঙ্গে দিশার প্রেমিক হিসাবে যাঁর নাম নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে সেই টাইগার শ্রফকেও মুগ্ধ করেছে এই ভিডিয়ো ৷ পোস্টের নীচে নিজের মতামতও প্রকাশ করেছেন তিনি ৷ একটি আগুনের ইমোজি শেয়ার করে কেবল মাত্র একটিই শব্দ লিখেছেন তিনি, তা হল 'পরিচ্ছন্ন' ৷

দিশাকে বড় পর্দায় শেষবার দেখা গিয়েছে ভাইজান সলমন খানের সঙ্গে 'রাধে' ছবিতে ৷ নতুন বছরেও বেশ কয়েকটি নতুন ছবি আসার কথার রয়েছে, তাঁর যার মধ্যে অন্যতম হল 'এক ভিলেন 2' এবং 'যোদ্ধা' ৷