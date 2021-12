মুম্বই, 6 ডিসেম্বর : রবিবারই অভিবাসন দফতরের আধিকারিকেরা মুম্বই বিমানবন্দরে তাঁর পথ আটকেছিলেন ৷ ইডি'র জারি করা লুক আউট সার্কুলারের কারণে বিদেশযাত্রা আটকানো হয়েছিল প্রাক্তন মিস শ্রীলঙ্কাকে ৷ কিছুক্ষণ পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মাসকাটে যাওয়া হয়নি অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যেই আর্থিক প্রতারণা কাণ্ডে ফের বলি অভিনেত্রীকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED summons Jacqueline Fernandez in money laundering case) ৷

আগামী 8 ডিসেম্বর বুধবার সকাল 11টায় নয়াদিল্লিতে ইডি দফতরে অভিনেত্রীকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে (Jacqueline has been asked to appear before the investigators in Delhi on December 8) জ্যাকলিনকে ৷ সুকেশ চন্দ্রশেখরের 200 কোটির প্রতারণা মামলায় সাক্ষী থাকার অভিযোগে অনেক আগেই নাম জড়িয়েছে মার্ডার-2 অভিনেত্রীর ৷ ইতিমধ্যে ঘটনায় সিংহলি অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ আবার একাধিক ক্ষেত্রে অজুহাত দেখিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সমন এড়িয়েছেন জ্যাকলিন ৷ তাই দেখার আগামী বুধবার ইডি দফতরে হাজির হন কি না অভিনেত্রী ৷

ইডি'র জেরায় অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, সুকেশ চন্দ্রশেখরের এই প্রতারণা চক্রের শিকার তিনি নিজেও ৷ তবে সম্প্রতি সুকেশের সঙ্গে জ্যাকলিনের একটি ঘনিষ্ঠ ছবি অন্তর্জালে ভাইরাল হতেই দু'জনে সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা তীব্র হয় ৷

এই ঘটনায় বলিউডের আরেক অভিনেত্রী নোরা ফতেহিকেও ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি ৷ বিতর্কের জেরে দাবাং সিরিজের পরবর্তী ছবি থেকে প্রাক্তন মিস শ্রীলঙ্কাকে সরিয়ে দিচ্ছেন সলমন খান ৷ এমন জল্পনাও তীব্র হয়েছে ৷