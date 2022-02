নয়াদিল্লি, 3 ফেব্রুয়ারি : আংটি বদলের পরেও তাঁরা নাকি সম্পর্কে জড়িয়ে নেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনটাই জানালেন দেবলীনা ভট্টাচার্য এবং বিশাল সিং (Devoleena Bhattacharjee and Vishal Singh reveal they are not engaged) ৷ তাঁরা জানিয়েছেন এটা কোনও আসল এনগেজমেন্ট ছিল না পুরোটাই করা হয়েছে তাঁদের আসন্ন মিউজিক ভিডিয়োর জন্য ৷ 'সাথ নিভানা সাথীয়া' শোয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রী বিশাল-দেবলীনার এই এনগেজমেন্টের খবর প্রকাশ্যে আসতেই টুইটারে তা রীতিমত ট্রেন্ডিংয়ে পরিণত হয়েছিল ৷ তবে এবার সামনে এল পুরো ঘটনার পিছনের আসল কারণটি ৷

প্রথমে তাঁর এবং দেবলীনার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন বিশাল ৷ তা থেকেই পুরো ঘটনার সূত্রপাত ৷ ভিডিয়োতে দেখা যায় প্রথমে দেবলীনাকে আলিঙ্গন করে এবং তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ফুলের তোড়া এবং আংটি নিয়ে একেবারে ফিল্মি স্টাইলে তাঁর পাণি প্রার্থনা করছেন অভিনেতা ৷ দেবলীনাও বিষয়টিতে সম্মতি দেন ফলত কারোর মনেই এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন জাগেনি যে পুরোটাই অভিনয় হতে পারে ৷ তবে কয়েক ঘণ্টা পরেই সমস্ত জল্পনা কল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে তাঁরা জানিয়ে দেন এই ঘটনাটি আসলে তাঁদের আসন্ন মিউজিক ভিডিওর একটি অংশ ৷

তাঁরা বলেন, "এই ভিডিওটির নাম 'ইটস অফিসিয়াল' এবং এটি একটি ভীষণ রোমান্টিক গান ৷" অনুরাগীদের মন যে কিছুটা হলেও ভেঙেছে তা বুঝতে পেরে বিশাল বলেন, "যখনই সত্যি এমনকিছু ঘটবে আমরা আগে আপনাদের জানাব ৷ আপনারাই সবচেয়ে বড় বন্ধু ৷ "