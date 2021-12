নয়াদিল্লি, 18 ডিসেম্বর : 200 কোটি টাকার জালিয়াতি মামলার সাক্ষী হিসাবে জেরার মুখে পড়তে হয়েছে বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ এবং নোরা ফতেহিকে (Conman Sukesh Chandrashekhar Extorted Rs 200 Crore From Business Tycoon’s Family) ৷ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তদন্তকারীদের সামনে হাজিরাও দিয়েছেন তাঁরা (ED has already summoned and questioned Jacqueline-Nora a few times) ৷ প্রতারণায় অভিযুক্ত সুকেশ চন্দ্রশেখরের থেকে নামী-দামি উপহার নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে টিনসেল টাউনের দুই সুন্দরীর বিরুদ্ধে ৷ এবার এই মামলাতেই সামনে এসেছে নোরা-সুকেশের চ্যাটের অংশ ৷ যেখানে কী উপহার পছন্দ তাই নিয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছে দু'জনকে ৷

"তোমার এটা পছন্দ ?" একটি রেঞ্জ রোভার গাড়ির ছবি পাঠিয়ে নোরাকে জিজ্ঞেস করেন সুকেশ ৷ উত্তরে ‘দিলবর’ খ্যাত অভিনেত্রী লেখেন, "হ্যাঁ, এটা ব্যবহারের জন্য খুব সুন্দর । এটা একটা স্টেটমেন্ট কার ৷” তারপরেই সুকেশ লেখেন, "আমি তোমাকে আরও কিছু অপশন দিচ্ছি ৷" তারপরেই 2020 সালের ডিসেম্বরে কালো রঙের বিএমডব্লিউ আসে অভিনেত্রীর গ্যারেজ ৷

আরও পড়ুন : আর্থিক জালিয়াতির মামলায় ইডি'র সামনে হাজিরা নোরা ফতেহির

অন্য একটি চ্যাটে, সুকেশ চন্দ্রশেখর নোরা ফতেহিকে লিখেছেন, "তুমি যদি এক মিনিটের জন্য কথা বলতে পার তাহলে আমি খুশি হব । আমি আশা করি, তুমি বা তোমার সংস্থা এই উপহার দেওয়ায় আশ্চর্য হওনি ৷ আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, এটা কোনও ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি দিইনি ৷ কাউকে পছন্দ করলে বা ভালবাসলে, আমরা তাকে উপহার দিই । শুধু এই কারণেই আমি এই উপহার পাঠিয়েছি ।”

সুকেশের থেকে উপহার হিসেবে একটি বিলাসবহূল বিএমডব্লিউ পাওয়ার কথা ইডির জেরায় ইতিমধ্যে স্বীকার করেছেন নোরা ৷ তিনি দাবি করেছেন, সুকেশের স্ত্রী লীনা মারিয়া তাঁকে চেন্নাইয়ের একটি ইভেন্টে অংশ নেওয়ার বদলে গাড়িটি দিয়েছিলেন । একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে তিনি জানান যে তিনি এই মামলার একজন ভিকটিম এবং কোনও ধরণের অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত নন। যদিও সম্প্রতি সামনে আসা এই চ্যাটে কী উপহার নেবেন তা নিয়েই সুকেশের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীকে ৷

আরও পড়ুন : আর্থিক প্রতারণা কাণ্ডে ফের জ্যাকলিনকে তলব ইডি'র

উল্লেখ্য, 2017 সালে গ্রেফতার হন সুকেশ ৷ তারপর থেকেই তিনি দিল্লির তিহার জেলে বন্দি ৷ কিন্তু অভিযোগ সেখান থেকেও প্রতারণা চক্র চালাতেন সুকেশ ৷ অভিযোগ, জেলের কয়েকজন আধিকারিকের সহযোগিতায় তিনি এই চক্র চালাচ্ছিলেন ৷ এই ঘটনার আলাদা তদন্ত শুরু করে ইডি ৷ সেই তদন্তেই উঠে আসে অভিনেত্রী নোরা ফতেহির নাম ৷ শুধু নোরা কিংবা জ্যাকলিনই নয়, ইতিমধ্যে এই মামলায় ইডির তদন্তে বলিউডের প্রায় 10 জন অভিনেতার নাম উঠে এসেছে ৷ ইডি সূত্রে খবর, এরা প্রত্যেকেই সুকেশ জেলে থাকাকালীন তার সঙ্গে দেখা করেছেন ৷