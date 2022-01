মুম্বই, 16 জানুয়ারি: ভারতীয় সেনা দিবসে ভারতীয় সেনাদের উদ্দেশ্য়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা রণদীপ হুডা ৷ শনিবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে সীমায় কর্তব্যরত অতন্দ্র প্রহরীদের একটি ছবি শেয়ার করে তাঁদের কর্তব্য নিষ্ঠাকে সম্মান জানান তিনি (Randeep Hooda Remembers the Army Day by calling them the Asli Heros ) ৷ এই ছবিতে অবশ্য রণদীপ নিজেও ছিলেন জওয়ানদের সঙ্গেই ৷

'রাধে' সিনেমার জনপ্রিয় এই অভিনেতা লেখেন, "আসল নায়ক হলেন তাঁরা, যাঁদের গায়ে খাঁকি, হৃদয়ে তেরঙ্গা এবং কাঁধে গোটা দেশের ভার থাকে ৷ কারণ ওঁরা জানেন জয়ের আসল মূল্য এবং পরাজয় শব্দটি ওঁদের অভিধানেই নেই ৷ সেনা দিবসে ভারতীয় সেনার আসল নায়কদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ৷"

1949 সালের 15 জানুয়ারি প্রথমবার ব্রিটিশ কমান্ডার-ইন-চিফ ফ্রান্সিস বুচারের বদলে দায়িত্ব তুলে দেওয়া ভারতীয় সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল কে এম কারিয়াপ্পার হাতে ৷ তারপর থেকেই এই দিনটিকে সেনা দিবস হিসাবে পালন করে আসছে ভারতীয় সেনা ৷ রণদীপের এই পোস্ট মুগ্ধ করেছে তাঁর ভক্ত-সমর্থকদেরও ৷ শেষবার ভাইজান সলমন খানের সঙ্গে 'রাধে' ছবিতেই বড় পর্দায় কাজ করেছিলেন রণদীপ ৷ এছাড়া সলমনের ‘কিক’ সিনেমাতেও স্ক্রিন শেয়ার করেছেন অভিনেতা ৷ খবর অনুযায়ী আগামী দিনে 'ইন্সপেক্টর অবিনাশ' নামে একটি ওয়েব সিরিজেও দেখা যাবে তাঁকে ৷