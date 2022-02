হায়দরাবাদ, 11 ফেব্রুয়ারি : বলিউডের কপোতকপোতী আলিয়া ভাট আর রণবীর কাপুরের সম্পর্কের কথা মোটের ওপর কারওরই অজানা নয় ৷ কিন্তু তাঁদের নাকি বিয়েও হয়ে গিয়েছে এবং কোনও গুজব নয় ৷ কারণ সে খবর দিচ্ছেন স্বয়ং আলিয়াই (Alia says She is already married to Ranbir) ৷ এমনটা হলে একটু অবাক হতে হয় বৈকি ৷ বলি তারকাদের বিয়ে মানে তো কোনও রাজামহারাজার বিয়ের তুলনায় কোনও অংশে কম কিছু নয় ৷ সেখানে কেন এই লুকোচুরি ? নিজের নতুন ছবি 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি'-র প্রমোশনাল ইন্টারভিউতে মোটের ওপর সব রহস্যই খোলসা করেছেন আলিয়া ৷

এই ইন্টারভিউতে অভিনেত্রীর বিবাহ সম্পর্কিত পরিকল্পনা জানতে চেয়েছিলেন প্রশ্নকর্তা ৷ তার উত্তর দিতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, "আমি তো মনে মনে রণবীর কাপুরকে বিয়ে করেই ফেলেছি এবং আমার মনে হয় আমি বহুদিন ধরেই বিবাহিত ৷" এরপর হেসে ওঠেন অভিনেত্রী এবং অফিসিয়াল বিয়ের তারিখ এবং সময় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন,"আমি বিশ্বাস করি আমরা যখন বিয়ের সময় ঠিক করব তখনও সঠিক এবং সুন্দরভাবেই সবকিছু হবে ৷"

বর্তমানে রণবীর-আলিয়া দু‘জনেই ব্যস্ত নিজেদের নতুন ছবি নিয়ে ৷ একদিকে যেমন 25 ফেব্রুয়ারি আসতে চলেছে আলিয়ার ছবি 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি'৷ তেমনি 22 জুলাই পর্দায় মুক্তি পাবে রণবীরের নতুন ছবি 'সামসেরা' ৷ গাঙ্গুবাঈয়ের মত এটিও একটি পিরিয়ড ফিল্ম ৷ এই ছবিতে 1800-এর দশকের একজন ডাকাতের ভূমিকায় অভিনয় করছেন রণবীর ৷