মুম্বই, 19 জানুয়ারি : নতুন বছরের শুরুতেই সমর্থকদের জন্য খুশির খবর দিলেন বলিউডের 'খিলাড়ি' কুমার অক্ষয় ৷ 2022 সালের প্রথম বড় উৎসব অর্থাৎ হোলির দিনেই আসতে চলেছে তাঁর নতুন ছবি 'বচ্চন পান্ডে' (New Movie of Akshay and Kraiti will release in holi ) ৷ মার্চের 18 তারিখে দর্শকদের জন্য প্রেক্ষাগৃহে আসতে চলেছে ফারহাদ সামজি পরিচালিত এই কমপ্যাক্ট অ্যাকশন ছবিটি ৷ সারা আলি খানের সঙ্গে 'আতরঙ্গী রে' ছবি দিয়ে 2021 সাল শেষ করেছিলেন অক্ষয় কুমার ৷ এবার বছরের শুরুতেই কৃতি স্যাননের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি ৷ পরিচালক ফারহাদ সামজির ঝুলিতেও হিট ছবির সংখ্যা কম নয় ৷ 'হাউসফুল 3', 'হাউসফুল 4' ছাড়া 'সিংহম'-এর স্ক্রিন রাইটার হিসাবেও কাজ করেছেন তিনি ৷

টুইটার অ্য়াকাউন্ট থেকে ভক্তদের জন্য ছবির পোস্টার শেয়ার করেছেন অক্ষয় নিজেই, যার একটি ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে একদম দেশি গ্যাংস্টারের লুকে ৷ অন্যটিতে একদঙ্গল লোকের সঙ্গে গাড়ির বনেডের ওপর বসে আছেন অক্ষয় এবং তাঁর হাতের বন্দুক তাক করা রয়েছে আকাশের দিকে ৷ ছবির ক্যাপশানে অভিনেতা লিখেছেন, "এবারের হোলিতে অ্যাকশন, হাসি, রোম্যান্স, নাটক লো-ডি-ং " ৷ তাঁর এই ইঙ্গিত এবং ছবির পোস্টার দেখেই বোঝা যাচ্ছে কেমন হতে চলেছে ছবির গল্প ৷ লাল মোহনবাবুর ভাষায় প্রতিটা ডায়লগই একেবারে ধারালো চাক্কু ৷ সেই ডায়লগ দর্শকদের মনে গেঁথে পায়রা ওড়াবে কি ওড়াবে না তা অবশ্য বলে দেবে সময়ই ৷

আরও পড়ুন : অস্কার কমিটির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে দক্ষিণী ছবি জয় ভীম

অক্ষয়, কৃতি ছাড়াও ছবিতে থাকছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, আরশাদ ওয়ারশির মত অভিনেতা ৷ ছবির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা এবং ওয়ারদা খান নাদিয়াদওয়ালা।