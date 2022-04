সান ফ্রান্সিসকো, 15 এপ্রিল : কোভিড টিকাপ্রাপ্ত কারও মানসিক স্বাস্থ্য (mental health covid) সংক্রান্ত কোনও সমস্যা অতীতে হয়ে থাকলে, ফের তাঁর সংক্রমণের ঝুঁকি অন্যান্যদের থেকে বেশি ৷ সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে (Mental health impact on COVID) ৷

সান ফ্রান্সিস্কোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা (breakthrough COVID infection) তাঁদের রিপোর্টে এই তথ্যের উল্লেখ করেছেন ৷ জামা নেটওয়ার্ক ওপেন নামে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত এই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে, 65 বছরের বেশি রোগীদের মানসিক বিকৃতিজনিত সমস্যা, বাইপোলার ডিসঅর্ডার, উদ্বেগের মতো সমস্যা থাকলে তাঁদের কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি 24 শতাংশ বেড়ে যায় ৷

গবেষকদের (Mental health impact on COVID) দাবি, এ রকম সমস্যা থাকা 65 বছরের কম বয়সের রোগীদের কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি 11 শতাংশ বেশি ৷ প্রবীণ রোগী সংক্রান্ত মার্কিন দফতরের থেকে 2.5 লাখ তথ্য সংগ্রহ করে এই গবেষণা চালানো হয়েছে ৷ যাঁদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই কোভিড টিকার সম্পূর্ণ ডোজ নিয়েছেন ৷

তাঁদের মধ্যে থেকে অর্ধেকেরও বেশি রোগীর গত 5 বছরে কোনও একটি মানসিক সমস্যা ধরা পড়েছিল (mental health tips)৷ তাঁদের মধ্যে 14.8 শতাংশ ক্ষেত্রে কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসে ৷ যে 263,697 জন রোগীর উপর গবেষণা চালানো হয়, তাঁদের গড় বয়স ছিল 66 বছর এবং তাঁদের মধ্যে 90.8 শতাংশই ছিলেন পুরুষ ৷

গবেষকদের (Mental health may impact chances of breakthrough COVID) দাবি, 65 বছরের উপরে যে রোগীর সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউস রয়েছে তাঁদের কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি 24 শতাংশ, সাইকোটিক ডিসঅর্ডারদের ঝুঁকি 23 শতাংশ, বাইপোলার ডিসঅর্ডারদের ঝুঁকি 16 শতাংশ, অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডারদের ঝুঁকি 14 শতাংশ ও উদ্বেগের রোগীদের ঝুঁকি 12 শতাংশ বেশি (what causes breakthrough infection) ৷