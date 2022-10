সান ফ্রান্সিসকো, 19 অক্টোবর: ফ্যামিলি লিংক (Family Link) এবং গুগল টিভিতে (Google TV) বড় বদল আনল গুগল (Google) । নতুন আপডেট আসায় আরও সহজ হয়ে গেল অনলাইন নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলি । জানা গিয়েছে, নতুন আপডেটগুলি ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে । আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেগুলির সুবিধা নিতে পারবেন অনলাইন উপভোক্তারা ।

কী রয়েছে এই আপডেটে ?

আপডেট করলে ডিভাইসে যুক্ত হবে 'লোকেশন ট্যাব' (Location Tab) । তাতে ক্লিক করলে অভিভাবকরা তাঁদের ডিভাইসের অবস্থান-সহ একই মানচিত্রে সন্তানকেও নেভিগেট করতে পারবেন (Google to alert Parents) । একই সঙ্গে অভিভাবকরা সন্তানের স্কুল বা ফুটবল অনুশীলনের মতো নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছলে বা বেরিয়ে যাওয়ার সময় সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি পাবেন (Google to alert parents when their kids leave school) ।

একটি ব্লগপোস্টে গুগল জানিয়েছে, 'হাইলাইট ট্যাব'-এ (Highlight Tab) ক্লিক করলে অভিভাবকরা সন্তানের অ্যাপ ব্যবহার, স্ক্রিন টাইম এবং সম্প্রতি ইনস্টল করা অ্যাপের একটি স্ন্যাপশট দেখতে পাবেন । একই সঙ্গে সন্তানের ডিভাইস ট্র্যাক করতে পারবেন তিনি ।

আরও পড়ুন: পাসওয়ার্ড ছাড়াই হবে লগ-ইন, অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন উপায় আনল গুগল

একটি বিবৃতিতে গুগল জানিয়েছে, 'আমরা কমন সেন্স মিডিয়া (Common Sense Media), কানেক্ট সেফলি (ConnectSafely) এবং ফ্যামিলি অনলাইন সেফটি'র (Family Online Safety) মতো বিশ্বস্ত অংশীদারদের সঙ্গে কথা বলেছি । এই আপডেট বাবা-মা'কে অনলাইন নিরাপত্তার বিষয়টিও নেভিগেট করতে সহায়তা করবে ।"

আরও পড়ুন: গুগল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ওয়েব DDoS সাইবার আক্রমণকে ব্লক করে

একই সঙ্গে এই আপডেট ডিভাইসে যুক্ত হলে, অভিভাবকরা ফোন থেকে দূরে থাকাকালীন বা ওই অ্যাপ ইনস্টল না-থাকলেও সমস্তকিছু অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হবেন । ফ্যামিলি লিংক অ্যাপটি কন্ট্রোল সেটিংস আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে । কন্ট্রোল ট্যাবের (Control Tab) সাহায্যে অভিভাবকরা আলাদা ডিভাইস বা নির্দিষ্ট অ্যাপের জন্য স্ক্রিনটাইম সেট করার পাশাপাশি সন্তান কোন অ্যাপে সময় কাটাতে পারবে বা কোন অ্যাপ ব্যবহার করবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন ।