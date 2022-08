নয়া দিল্লি, 18 অগস্ট: গুগল ক্লাউড তার মূল ইন্টারনেট (আইওটি) পরিষেবাগুলি বন্ধ করার ঘোষণা করেছে এবং গ্রাহকদের বিকল্প পরিষেবা ব্যবহারের জন্য আগামী বছরের অগস্ট পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে (Google Cloud)। গুগল ক্লাউডের প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস (AWS) এবং মাইক্রোসফটও একই ধরনের IoT পরিষেবা দিয়ে থাকে। যদিও AWS এর 'IoT কোর' আছে, Microsoft তার Azure ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের অংশ হিসাবে 'IoT হাব' অফার করে ।

গুগল ক্লাউডের IoT কোর প্রোডাক্ট টিমের একটি আপডেটে বলা হয়েছে, "গুগল ক্লাউডের IoT কোর পরিষেবাটি 16 আগস্ট, 2023-এ বন্ধ হয়ে যাবে ৷ ওইসময় থেকে IoT কোর ডিভাইস ম্যানেজার API গুলিতে আপনার অ্যাক্সেস আর উপলব্ধ হবে না (Services will not be available after next August)৷"

সংস্থার তরফে পরামর্শও দেওয়া হয়েছে, "আমরা সুপারিশ করছি যে আপনি IoT কোর থেকে একটি বিকল্প পরিষেবাতে স্থানান্তর করার জন্য তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নিন ৷ একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে, এই মাইগ্রেশন পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার যদি প্রশ্ন থাকে তবে আপনার গুগল ক্লাউড অ্যাকাউন্ট ম্যানেজারের সঙ্গে সংযোগ করুন ৷"

কোম্পানির ক্লাউড-ভিত্তিক পরিবেশে সংযুক্ত ডিভাইসগুলি থেকে ডেটা পাঠানোর কাজ সহজ করার জন্য 2017 সালে IoT কোর পরিষেবা চালু হয়েছিল । কোম্পানির মতে, "আইওটি কোর হল একটি পরিচালিত পরিষেবা যা আপনাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া লক্ষ লক্ষ ডিভাইস থেকে সহজে এবং নিরাপদে সংযোগ, পরিচালনা এবং ডেটা গ্রহণ করতে সাহায্য করবে ৷