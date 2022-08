নয়াদিল্লি, 19 অগস্ট: শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী একটি নতুন গবেষণায় আবিষ্কার করে বলেছেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার একটি অনন্য উপায় তৈরি করেছেন (Rate of expansion of the Universe)। দু'টি সংঘর্ষের ব্ল্যাক হোলের মাধ্যমে, তারা কীভাবে মহাবিশ্ব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে, কীভাবে মহাবিশ্ব বিবর্তিত হয়েছে এবং কীভাবে মহাবিশ্ব গঠিত হয়েছে এবং এটি আবার কোথায় যাবে তা অনুসন্ধান করার উপায় তৈরি করেছেন (How the universe evolved)।

বিশেষ করে, বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই নতুন কৌশল যাকে তাঁরা 'স্পেকট্রাল সাইরেন' (Spectral Siren) বলছেন ৷ মহাবিশ্বের অন্যান্য 'কিশোরদের' সম্পর্কে বলতে সক্ষম হতে পারে । এই গবেষণার ফলাফল ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারস জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে ।

মহাবিশ্ব কত দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে তা আজ বিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় প্রশ্ন । যদিও এখনও পর্যন্ত উপলব্ধ বিভিন্ন পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন উত্তর দেয়, বিজ্ঞানীরা এই হার পরিমাপ করার বিকল্প উপায় খুঁজতে উদ্বিগ্ন । নতুন গবেষণাটি ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষের মহাজাগতিক প্রতিধ্বনি, বিশেষ ডিটেক্টর ব্যবহার করে এটি গণনা করার একটি উপায় সরবরাহ করবে (Black hole Collisions can help in understanding the rate of expansion)।