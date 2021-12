হায়দরাবাদ, 15 ডিসেম্বর : সময় বাঁচাতে টাইপিংয়ের জায়গায় ভয়েস মেসেজিং সিস্টেমকে আপন করে নিয়েছেন অনেকেই , অর্থাৎ মুখে বলেই অপরদিকের মানুষটির কাছে বার্তা পাঠিয়ে দেওয়া ৷ বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপেই ভয়েস মেসেজের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে (Now you can check the voice message before sending in WhatsApp) ৷ তবে একইভাবে হোয়াটস অ্য়াপে ভয়েস মেসেজ সিস্টেমের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে ৷ এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল পাঠানোর আগে বার্তাটি শুনে দেখার কোনও সুযোগ থাকে না প্রেরকের কাছে ৷

যার জেরে ভুল হওয়ার সুযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে ৷ তবে এবার এর জন্য নতুন একটি ফিচার আনল হোয়াটসঅ্যাপ যার মাধ্যমে রেকর্ড করা বার্তাটি ফের একবার শোনবার সুযোগ পাবেন আপনি ৷ আর পছন্দ না হলে আঙুলের টোকায় তা পাঠিয়ে দিতে পারবেন ট্রাশেও ৷

কীভাবে ব্যবহার করা যাবে এই নতুন ফিচার ?

প্রথমে মাইক্রোফোন বাটনে চাপ দিয়ে কথা রেকর্ড করে নিতে হবে, এরপর আঙুল তুলে নিলে রেকর্ডিং বন্ধ হবে ৷ এরপর রেকর্ড হওয়া অডিয়োটি আঙুুলের চাপ দিলেই শুনতে পারবেন আপনি ৷ যদি পছন্দ না হয় সেক্ষেত্রে ক্লিপ মুছে ফেলার জন্য কেবল ট্রাশ বটনে ক্লিক করতে হবে আপনাকে ৷