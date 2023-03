বুধবার সকাল 12টা থেকে ধরনায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজ সন্ধ্যা 7টা নাগাদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে ৷ মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই পথ বেছে নিয়েছেন তিনি ৷ 21 মার্চ ওড়িশা সফরে যাওয়ার আগে এই ধরনার কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ কাল সকালের দিকে ধরনার সূচনায় প্রথমে চুপচাপই ছিলেন মমতা ৷ পরে জানালেন, এই ধরনা মঞ্চে তিনি একাধারে মুখ্যমন্ত্রী, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীও ৷ দুপুরে ধরনা মঞ্চেই বিজেপি ওয়াশিং মেশিনে কালো কাপড় কী ভাবে সাদা করতে হয়, তা দেখান স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ৷ সন্ধ্যায় সমাবেশ শেষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে এসে বিজেপিকে আক্রমণ করেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নানা ইস্যুতে সরব হয়েছেন ৷ আজ শেষ দিন (Mamata Banerjee sit in protest in Red Road against BJP Government) ৷