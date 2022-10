বেজিং, 23 অক্টোবর: ফের শাসকদলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে রেকর্ড গড়লেন শি জিংপিং ৷ রবিবার তৃতীবারের জন্য ক্ষমতায় আসীন হলেন চিনের প্রেসিডেন্ট জিংপিং৷ আরও পাঁচবছর চিনের মসনদে থাকবেন তিনি ৷ এর আগে এই সৌভাগ্য হয়েছিল একমাত্র দলের প্রতিষ্ঠা মাও জেদং (Mao Zedong) ৷ চিনের শীর্ষ পদে বসার বয়সের নির্ধারিত সীমা 68 ৷ তাও 69 বছর বয়সে পদে আবারও জিংপিং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছেন ৷ পাঁচবছরে একবার এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় (Xi Jinping re elected as General Secretary of ruling Communist Party of China) ৷

বর্ষীয়ান নেতাদের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা প্রিমিয়ার লি কেকিয়াং (Premier Li Kekiang) হয় অবসর গ্রহণ করেছেন অথবা কেন্দ্রীয় কমিটিতে (Central Committee) জায়গা পেতে ব্যর্থ হয়েছেন ৷ এটা চিনের রাজনীতি এবং সরকারের কাছে একটা বড় ধাক্কা ৷ কিন্তু লি কেকিয়াং ঠিক কেন কমিটিতে জায়গা পাননি তা স্পষ্ট নয় । রবিবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা পলিটিকাল ব্যুরো (Political Bureau) নির্বাচিত করেন ৷ এখানে 25 জন নেতা আছেন ৷ তাঁরা স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের বাছাই করেছেন ৷ এই কমিটি প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংয়ের সঙ্গে দেশ শাসন করবে ৷ রবিবার নির্বাচনের পরপরই শি তাঁর নবনির্বাচিত স্ট্যান্ডিং (Standing Committee) কমিটিকে নিয়ে মিডিয়ার সামনে হাজির হন ৷

শনিবার চিনের কমিউনিস্টি পার্টির 20তম কংগ্রেসের সমাপ্তি বক্তৃতায় শি বলেন, "যাঁরা সংগ্রাম করতে ভয় পান, যাঁরা জিততে ভয় পান, তাঁরা নিজেদের মাথা নিচু করে কঠিন পরিশ্রম করুন" (Dare to struggle, dare to win, bury your heads and work hard) ৷ তিনি আরও বলেন, "ঝোড়ো হাওয়া, উথালপাথাল স্রোত এবং ভয়ঙ্কর ঝড়ের জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে ৷" পাশাপাশি তিনি এটাও জানান পৃথিবীর চিনকে প্রয়োজন ।