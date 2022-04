লস অ্যাঞ্জেলেস, 2 এপ্রিল : ইস্তফা দিলেন উইল স্মিথ ৷ শুক্রবার একটি বিবৃতিতে অস্কারপ্রাপক তারকা জানিয়েছেন, তিনি অস্কার আয়োজক সংস্থা 'অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস এবং সায়েন্সেস' (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) থেকে পদত্যাগ করছেন অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতে কোনও অস্কার-এর জন্য ভোট দিতে পারবেন না ৷ গত সপ্তাহে অস্কার অনুষ্ঠানে ক্রিস রককে চড় মারা নিয়ে তাঁকে ঘিরে জোর বিতর্ক তৈরি হয় ৷ এমনকি আকাদেমি তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক প্রক্রিয়াও শুরু করেছে ৷ অতঃপর প্রথমবার সেরা অভিনেতা হিসেবে অস্কার জিতেও আকাদেমি থেকে বিদায় নিলেন 'কিং রিচার্ড'-এর নায়ক (Will Smith resigns from the Academy for slapping Chris Rock at the Oscars) ৷

শুক্রবার বিকেলে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে উইল স্মিথ জানান, "আমার ব্যবহারের সম্পূর্ণ দায় এবং তার ফল স্বীকার করে নিচ্ছি আমি ৷ 94তম অ্যাকাডেমি পুরস্কার অনুষ্ঠানে আমি যা করেছি, তা অত্যন্ত দুঃখজনক, বেদনাদায়ক ৷ এর জন্য কোনও কারণই যথেষ্ট নয় ৷" অভিনেতার ইস্তফা দেওয়া প্রসঙ্গে আকাদেমির সভাপতি ডেভিড রুবিন বলেন, "আমরা স্মিথের বিরুদ্ধে আমাদের শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যাব ৷ তিনি আকাদেমির স্ট্যান্ডার্ড অফ কনডাক্ট লঙ্ঘন করেছেন ৷ 18 এপ্রিল ফের বোর্ডের বৈঠক আছে ৷" 'ইন্ডিপেনডেন্স ডে'-র নায়কের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন সভাপতি ৷ উইল স্মিথ তাঁর বিবৃতিতে সংস্থার আস্থা হারানোর কথা জানিয়ে লিখেছেন, "আমি আকাদেমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি ৷ আমি অন্য নমিনি এবং পুরস্কারপ্রাপকদের বঞ্চিত করেছি ৷ তাঁরা তাঁদের অনবদ্য কাজের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন এবং তা উদযাপন করছিলেন সেই রাতে ৷" এই ঘটনা তাঁর কাছে হৃদয়বিদারক ৷

27 মার্চের অস্কার অনুষ্ঠানে কমেডিয়ান ক্রিস রক জাডা পিঙ্কেট স্মিথকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "জাডা, আমি তোমাকে ভালোবাসি ৷ খুব শিগগিরি 'জিআই জেন 2-তে তোমাকে দেখতে চাই ৷" এক মুহূর্ত দেরি না করে ডলবি থিয়েটারে সকলের সামনে স্মিথ মঞ্চে উঠে ক্রিস রককে কষিয়ে একটি থাপ্পড় মারেন ৷ ফিরে এসে নিজের সিটে বসেও তিনি কমেডিয়ানকে বলতে থাকেন, "আমার বউয়ের নাম তুমি মুখে এনো না ৷ ওকে ছেড়ে দাও ৷"

এর কিছুক্ষণ পরেই 'কিং রিচার্ড' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান ৷ অস্কার হাতে মঞ্চেই তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন সেদিন ৷ এটাই 53 বছর বয়সী নায়কের প্রথম অস্কার পাওয়া ৷ পরদিন, সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় খোলাখুলি ক্রিস রক, আকাদেমির কাছে ফের ক্ষমা চেয়ে নেন তিনি ৷ কিন্তু তাতেও মন গলেনি ক্রিস রকের, আকাদেমির ৷ অস্কার আয়োজক সংস্থা তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছে ৷

স্মিথের স্ত্রী অভিনেত্রী জাডা অ্যালোপেসিয়ায় ভুগছেন ৷ এতে চুল উঠে যায় ৷ এ রোগটি নিয়ে হলি অভিনেত্রী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন ৷ আর 1997-এ নির্মিত 'জিআই জেন' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ডেমি মুরকে ন্যাড়া হতে হয়েছিল ৷ তাই কমেডিয়ান ক্রিস রক জাডার চুল না থাকা নিয়েই মজা করেছিলেন উপস্থিত অভিনেতা-অভিনেত্রী, সদস্য এবং দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের অস্কার অনুষ্ঠান দেখতে থাকা দর্শকদের সামনে ৷ এতে আহত হয়েছিলেন স্বামী স্মিথ ৷ আর ক্রিস রক ? অস্কার-রাতে এক হলি অভিনেত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে মন্তব্য করে অন্যতম সেরা কমেডিয়ান হিসেবে প্রমাণ করতে চাইছিলেন নিজেকে ৷ সেই অমানবিক ঠাট্টা এবং ক্রিস রক, দুই-ই ছাড় পেয়ে গেল ৷

