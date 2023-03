ওয়াশিংটন, 21 মার্চ: ভারতীয় দূতাবাসে চরমপন্থী শিখ সংগঠনের তাণ্ডব চালানোর ঘটনার তীব্র নিন্দা করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ রবিবার (স্থানীয় সময়) সানফ্রান্সিসকোয় ভারতীয় দূতাবাসের সামনে জড়ো হয় খালিস্তান-পন্থী শিখ সংগঠনের সদস্যরা ৷ তাদের স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷ শহরের পুলিশ-প্রশাসন দূতাবাসের সামনে অস্থায়ী ব্যারিকেড দিয়েছিল ৷ তাও ভেঙে ফেলে চরমপন্থী শিখ সংগঠনের সমর্থকরা ৷

ভারতে খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃতপাল সিংয়ের বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ ৷ এর প্রতিবাদে ব্রিটেনে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চালিয়েছে খালিস্তানপন্থী শিখ নেতারা ৷ এরপর সানফ্রান্সিসকোয় ভারতীয় দূতাবাসে চড়াও হয় তারা ৷ এমনকী দূতাবাস চত্বরে তথাকথিত খালিস্তানি পতাকাও লাগিয়েছিল সদস্যরা ৷ কিন্তু দূতাবাসের দুই নিরাপত্তারক্ষী সঙ্গে সঙ্গে তা খুলে নেয় (Attack on the Indian consulate in San Francisco by a group of separatist Sikhs) ৷

এই ঘটনার সমালোচনা করেছে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ৷ হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে জন কিরবি সাংবাদিকদের বলেন, "এই তাণ্ডব একেবারে গ্রহণযোগ্য নয় ৷ স্টেট ডিপার্টমেন্টের কূটনৈতিক নিরাপত্তা পরিষদ (diplomatic security service) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করছে ৷ আমি সানফ্রান্সিসকো পুলিশের পক্ষ থেকে কথা বলতে পারি না ৷ কিন্তু কূটনৈতিক নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন একজোটে তদন্ত করছে ৷"

স্টেট ডিপার্টমেন্টের দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়ার ব্যুরোর (South and Central Asia Bureau of the State Department) তরফে একটি বিবৃতি জারি করে সতর্ক করা হয়েছে, "আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং যে সব কূটনীতিকরা এর মধ্যে কাজ করছেন, তাঁদের রক্ষা করা আমাদের কাছে অগ্রাধিকার ৷" আমেরিকা-ভারত স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরামও এই ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত- দু'টি উজ্জ্বল গণতান্ত্রিক দেশ ৷ তারা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে পবিত্র বলে মনে করে ৷ তবে হিংসা এবং তাণ্ডব সহ্য করা হবে না ৷ কূটনীতিক এবং দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করার অধিকার আছে ৷ যেখানে বাইরের কোনও হুমকি, ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না ৷"

