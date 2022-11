ইসলামাবাদ, 3 নভেম্বর: "ইমরান খান মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন । মেনে নিতে পারিনি । এক এবং একমাত্র ইমরানকে (Former Pakistan PM Imran Khan) মেরে ফেলাই উদ্দেশ্য ছিল । আর কাউকে মারতে চাইনি । ওকে মারার জন্য নিজের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি ।" ধরা পরেও নির্লিপ্ত নাভিদ । প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে সে (Wanted to assassinate former Pakistan PM Imran Khan) ।

পুলিশি হেফাজতেই সে জানায়, "আজানের সময় ওর (পড়ুন ইমরান খানের) কন্টেনারে গান চলছিল । আমি আজ ওকে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । ইমরান খান যখন লং মার্চ শুরু করেন তখন এটা আমার মাথায় আসে । মোটরবাইকে এসে বাইক মামার দোকানে পার্ক করে ওখানে পজিশন নিই ।" একইসঙ্গে আততায়ী জানিয়েছে, সে কোনও রাজনৈতিক দল কিংবা ধর্মীয় সংহঠনের মদতপুষ্ট নয় । সম্পূর্ণ নিজের খেয়ালেই এই ঘটনা সে ঘটিয়েছে ।

আরও পড়ুন: 'আল্লাহর কৃপায় নতুন জীবন পেলাম', প্রাণে বেঁচে বললেন ইমরান

পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এদিন ইমরান খানের লং মার্চে হামলা হয় ৷ প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে প্রকাশ্যে চলল গুলি ৷ ইমরান খানের পায়ে গুলি লেগেছে বলেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ জিও টিভি সূত্রে খবর, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কন্টেনার এদিন গুজরানওয়ালার আল্লাহওয়ালা চকে পৌঁছলে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী ৷

আরও পড়ুন: গুলিবিদ্ধ ইমরান, পাকিস্তানের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে ভারত

পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান খানকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ইমরান ছাড়াও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন পিটিআই নেতা ফয়জল জাভেদ-সহ আরও কয়েকজন ৷ তবে গুলিবিদ্ধ হলেও নিরাপদই রয়েছেন ইমরান (Imran Khan shot in the leg but safe after firing at rally) ৷ এমনকী আততায়ী গ্রেফতার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ পিটিআই নেতা ইমরান ইসমাইল জানিয়েছেন, প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর পায়ে 3-4টি গুলি লেগেছে ৷