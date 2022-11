লস অ্যাঞ্জেলস, 17 নভেম্বর: সদ্য নিয়োগপত্র হাতে পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদের অনুশীলন ক্যাডেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ল একটি এসইউভি গাড়ি ৷ বুধবার সকালে ভয়ানক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টি শেরিফ অ্যাকাডেমি (LA County Sheriff Academy) ৷ প্রাণহানির খবর পাওয়া না-গেলেও মার্কিন মুলুকে এই দুর্ঘটনায় 25 জনের আহত হওয়ার খবর সামনে এসেছে (Vehicle hits 25 LA County sheriff's academy recruits on run) ৷ এদের মধ্যে 5 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক (Five are critically injured) ৷

কাউন্টি শেরিফ অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এসইউভি গাড়িটি এদিন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে ভুল পথে প্রবেশ করে ৷ সে সময় ওই পথে অনুশীলন ক্যাডেট চলছিল সদ্য চাকরিতে যোগ দেওয়া 75 জনের ৷ ঘটনায় জখম 25 জনের মধ্যে 16 জনের আঘাত গুরুতর নয় বলে জানা গিয়েছে ৷ শেরিফ অ্যালেক্স ভিলানুয়েভা (Alex Villanueva) জানিয়েছেন, আহতদের অধিকাংশই মাথায় চোট পেয়েছেন ৷ কারও আবার হাড় ভেঙেছে কিংবা অঙ্গহানি ঘটেছে বলেও খবর পাওয়া গিয়েছে ৷

শেরিফ অ্যালেক্স ভিলানুয়েভা দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতার কথা বোঝাতে গিয়ে জানিয়েছেন, এটা সাংঘাতিক একটা দুর্ঘটনা ৷ দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনও উড়ান দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ যত্রতত্র পিঠের ব্যাগ, জুতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখে কষ্ট চেপে রাখা দায় ৷ যদিও গাড়িটি যে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে বেপরোয়া গতিতে চলছিল তেমনটাও নয় ৷ ক্যাডেটে প্রবেশের পর শেষ পর্যন্ত একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে গিয়ে ধাক্কা মারে এসইউভিটি ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘাতক গাড়িটির চালকের আসনে বসেছিলেন 22 বছরের ফ্রান্সিসকো সিলভা ৷ স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনার সময় তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না, প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ যদিও প্রাথমিক পরীক্ষায় চালকের মদ্যপ থাকার কোনও প্রমাণ মেলেনি ৷ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনিও ৷