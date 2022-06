ওয়াশিংটন, 25 জুন: মার্কিন গর্ভপাত বিতর্কে (US Abortion Controversy) সুপ্রিম কোর্টের রায়ে (US Abortion Laws) হতাশ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (Joe Biden) ৷ নিজের সেই হতাশা লুকিয়ে রাখেননি তিনি ৷ বরং দেশের প্রশাসনিক প্রধানের পদে থেকেই শীর্ষ আদালতের এই রায়ের সমালোচনা করেছেন ৷ অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্ট (US Supreme Court) গর্ভপাতের সাংবিধানিক অধিকার খারিজ করতেই তা স্থানীয়ভাবে কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে রিপাবলিকানদের দখলে থাকা স্টেট বা প্রদেশগুলি ৷

উল্লেখ্য, গত কয়েকমাস ধরেই গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে উত্তপ্ত মার্কিন মুলুক ৷ সম্প্রতি জানা যায়, দেশের শীর্ষ আদালত গর্ভপাতের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিতে চলেছে ৷ তারপর থেকেই আমেরিকাজুড়ে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ চলছে ৷ কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি ৷ শুক্রবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে জানিয়ে দেয়, এবার থেকে গর্ভপাতের অধিকার আর সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে গণ্য করা হবে না ! যে মার্কিন মুলুক সারা বিশ্বে নিজেদের 'প্রগতিশীল' বলে দাবি করে, সেই দেশেরই শীর্ষ আদালত এমন রায়ে হতবাক বাকি দুনিয়া !

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে 'মর্মান্তিক ভুল' (Tragic Error) বলে উল্লেখ করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আদালত এমন একটি পদক্ষেপ করেছে, যা আগে কখনও তারা করেনি ৷ একটি সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে ৷ যা আদতে বহু মার্কিন নাগরিকের কাছেই তাঁর মৌলিক অধিকার ৷ আমার মতে, এই রায় চরমপন্থী ভাবনার বহিঃপ্রকাশ এবং সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে হওয়া একটি মর্মান্তিক ভুল ৷" প্রেসিডেন্ট মনে করেন, এই একটিমাত্র রায় সমগ্র আমেরিকাকে 150 বছর পিছিয়ে দিল ৷ বাইডেনের আশ্বাস, এই পরিস্থিতিতে মার্কিন মহিলাদের অধিকার রক্ষা করতে তাঁর পক্ষে যত দূর সম্ভব লড়াই চাালিয়ে যাবেন তিনি ৷

অন্যদিকে, শীর্ষ আদালতের এই রায়ে উচ্ছ্বসিত রিপাবলিকানরা ৷ তারা দীর্ঘদিন ধরেই মার্কিন মহিলাদের গর্ভপাতের বিরোধী ৷ এমনকী, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তথা রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও (Donald Trump) অতীতে গর্ভপাতের বিরোধিতা করতে দেখা গিয়েছে ৷

এই প্রেক্ষাপটে রিপাবলিকানদের দখলে থাকা মার্কিন প্রদেশগুলিতে স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট গর্ভপাতের সাংবিধানিক অধিকার খারিজ করে দিলেও স্টেট বা প্রদেশগুলি আঞ্চলিকভাবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ৷

উল্লেখ্য, আগেই আমেরিকার বহু প্রদেশে গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার জন্য স্থানীয়ভাবে স্বতঃপ্রণোদিত আইন (Trigger Laws) পাশ করা হয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্টের নয়া নির্দেশের পর এবার ওই সমস্ত প্রদেশে এই আইন কার্যকর করা হবে ৷ এই প্রক্রিয়া দ্রুত সারা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ এই প্রদেশ বা স্টেটগুলির মধ্যে রয়েছে আরকানসাস, ইডাহো, কেন্টাকি, লুইজিয়ানা, উত্তর ডাকোটা, ওকলাহামা, দক্ষিণ ডাকোটা, টেনেসি, টেক্সাস, উটাহ এবং উইয়োমিং ৷