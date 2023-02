ওয়াশিংটন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 8 ফেব্রুয়ারি: সদ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ (US House of Representatives)-এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে ডেমোক্রেটিক পার্টি (Democratic Party) ৷ তার পর মঙ্গলবার প্রথমবার ক্যাপিটাল হিলে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের (US Joe Biden) ৷ তিনি কী বলেন, সেই দিকেই তাকিয়ে ছিলেন মার্কিন নাগরিক ও ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য়রা ৷ কিন্তু এদিন বাইডেনকে ছাপিয়ে গেলেন মার্কিন ফার্স্ট লেডি (US First lady Jill Biden) ৷ স্টেট অফ ইউনিয়ন অ্যাড্রেসের আগে তাঁর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের স্বামীর চুম্বন দৃশ্য হু হু করে ভাইরাল হয়েছে নেটমাধ্যমে ৷ ফলে বাইডেন পত্নী জিল বাইডেন ও কমলার স্বামীকে নিয়েই চর্চা হচ্ছে বেশি ৷

যে ভিডিয়োটি ভাইরাল হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্যাপিটাল হিলে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর অধিবেশন কক্ষে তখন সদস্যরা উপস্থিত ৷ মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসও (US Vice President Kamala Harris) নিজের আসনে রয়েছেন ৷ সেই সময় দর্শকাসনে উপস্থিত হন জো বাইডেনের স্ত্রী জিল বাইডেন ৷ তাঁর আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন কমলার স্বামী ডাউগ এমহফ (Kamala Harris Husband Doug Emhoff) ৷ জিল এসেই ডাউগের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ৷ তার পর ঠোঁটে চুম্বন করেন ৷

আর এই দৃশ্যই ভাইরাল হয়ে যায় নেটমাধ্যমে ৷ একেক জন একেক রকম কমেন্ট করতে থাকেন ৷ টুইটারে মুহূর্তের মধ্যে জিল-ডাউগের চুম্বন ভাইরাল হয় ৷ নেটমাধ্যমে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যিই তাঁরা একে অপরের ঠোঁটে চুমু খেয়েছেন কি না ! আবার কেউ কেউ লিখেছেন ‘সেক্সি স্টার্ট’ ৷

এর জেরে জো বাইডেন মঙ্গলবার ক্যাপিটাল হিলে কী বললেন, তা নিয়ে আলোচনা কার্যত ফিকে হয়ে গিয়েছে ৷ যদিও বাইডেন তাঁর ভাষণে রিপাবলিকান ‘বন্ধু’দের থেকে সহযোগিতা আহ্বান করেছেন ৷ রিপাবলিকানরাই এখন মার্কিন হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ ৷ পাশাপাশি তিনি জানান, কোভিড-19 ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ইউক্রেনে আগ্রাসনের বাধা সত্ত্বেও আমেরিকান অর্থনীতি ‘পৃথিবীর যেকোনও দেশের তুলনায়’ তুলনায় ভালো অবস্থানে রয়েছে ।

