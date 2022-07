ওয়াশিংটন ডিসি, 20 জুলাই: সমলিঙ্গ বিবাহকে সুরক্ষা দিতে বিল পাস হল আমেরিকার হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ (The US House of Representatives passed a bill on Tuesday to protect same-sex marriage) ৷ ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে 267-157 ভোটে 'দ্য রেসপেক্ট ফর ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুমোদন পেয়েছে ৷

সেনেট অর্থাৎ উচ্চকক্ষে এর ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত ৷ ডেমোক্র্যাটরা বিয়ের সমান অধিকারের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও অনেক রিপাবলিকান এর বিপক্ষে ছিলেন ৷ তাও শেষ পর্যন্ত এই বিলের পাশে দাঁড়িয়ে একাধিক রিপাবলিকান সাংসদ সমলিঙ্গ বিয়ের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন বলে খবর ৷

এর আগে 1996 সালের 'ডিফেন্স অফ ম্যারেজ অ্যাক্ট' পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিয়েকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ৷ এই বিল সেই সংজ্ঞাকেই বাতিল করল ৷ এর আগে এ বছরের মে মাসে একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে 71 শতাংশ আমেরিকাবাসী এই সম্পর্কের পক্ষে মত দিয়েছে ৷

নভেম্বরে মিডটার্ম নির্বাচন ৷ তার আগে হাউজে 'রেসপেক্ট ফর ম্যারেজ অ্যাক্ট' নিয়ে ভোটাভুটিতে ডেমোক্র্যাটরা কার্যত রিপাবলিকানদের তাদের মতামত জনসমক্ষে আনতে বাধ্য করল ৷ তাই সেদিক থেকে এটা রাজনৈতিক চালও বটে ৷ এ সপ্তাহের শেষে হাউজ হয়ত 'রাইট টু কনট্রাসেপশন অ্যাক্ট' নিয়েও মাঠে নামবে ৷ এই বিল পাস হলে কনট্রাসেপটিভ নেওয়ার অধিকার আরও সুরক্ষিত হবে ৷