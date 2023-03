ওয়াশিংটন, 15 মার্চ: ম্যাকমোহন লাইনকে ভারত-চিন আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা হিসেবে স্বীকৃতি দিল আমেরিকা ৷ অরুণাচল প্রদেশ ভারতেই অংশ, মার্কিন কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ৷ স্বাধীন ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রতিনিয়ত হুমকির কারণে চিন কার্যত ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এতে কৌশলগত দিক দিয়ে সমস্যায় পড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ এশিয়ার দক্ষিণে প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে অন্য কৌশলী দেশগুলির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারছে না আমেরিকা ৷ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারত ৷ এমনটা জানিয়েছে সেনেটর বিল হ্যাগারটি, সেনেটর জেফ মার্কলে (McMahon Line is international boundary between China and Arunachal Pradesh) ৷

মার্কিন কংগ্রেসের দু'কক্ষে গৃহীত এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সেনেট পরিষ্কার জানাচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ (Arunachal Pradesh Integral Part of India) ৷ চিনের সামরিক আগ্রাসনের সমালোচনা করেছে মার্কিন কংগ্রেস ৷ তারা ভারত-চিন আন্তর্জাতিক সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় (Line of Actual Control, LAC) স্থিতাবস্থা ধ্বংসের জন্য চিনকেই দায়ী করেছে ৷ কিন্তু মার্কিন-ভারত কৌশলগত সম্পর্কের বিস্তার ঘটাতে হবে ৷ পাশাপাশি স্বাধীন ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতি সমর্থন রয়েছে কোয়াড গোষ্ঠীর, জানিয়েছেন সেনেটরা ৷

বিগত 6 বছরের মধ্যে 2020 সালের জুন মাসে ভারত ও চিন সীমান্তে সবচেয়ে বড় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এলএসি সীমান্ত সংলগ্ন গালওয়ানে ৷ তারপরে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় মার্কিন কংগ্রেসে ৷ আমেরিকা অরুণাচলপ্রদেশে ম্যাকমোহন লাইনকে চিন ও ভারতের আন্তর্জাতিক সীমারেখা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ উল্লেখ্য, পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার (People's Republic of China, PRC) দাবি, অরুণাচল প্রদেশ পিআরসির অংশ৷ চিনের দাবিকে খারিজ করেছে আমেরিকা ৷ চিন এই ম্যাকমোহন লাইনকে ভারত-চিন আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা বলে গ্রাহ্য করে না ৷

লাইন অফ কন্ট্রোলে চিনের উস্কানিমূলক কাজকর্মের নিন্দে করা হয়েছে ওই প্রস্তাবে ৷ পিআরসি নিয়ন্ত্রণরেখায় সামরিক বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে সেখানকার স্থিতাবস্থা নষ্ট করে ৷ বিতর্কিত এলাকায় বসতি স্থাপন, গ্রাম তৈরি করেছে চিন ৷ মান্দারিন ভাষায় প্রকাশিত মানচিত্রে অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গার নিজস্ব নাম দেওয়া হয়েছে ৷ ভুটান পর্যন্ত পিআরসি এলাকা বর্ধিত বলে দাবি করা হয়েছে ৷

পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার আগ্রাসন এবং নিরাপত্তাবিষয়ক হুমকির বিরুদ্ধে ভারত সরকার নিজের অবস্থান ধরে রাখার পদক্ষেপ করে চলেছে ৷ এই বিষয়টিও উঠে এসেছে ওই প্রস্তাবে ৷ প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক এবং মানুষে-মানুষে সংযোগের ক্ষেত্রে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার কথা জানানো হয়েছে ওই প্রস্তাবে ৷

