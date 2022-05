কিভ, 16 মে: যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনকে তাঁর স্যাটালাইট কমিউনিকেশন পরিষেবা দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিলিয়নেয়র ইলন মাস্ক ৷ এ বার তাঁর সাহায্য চেয়ে তাঁর কাছে পৌঁছল একটি এসওএস ৷ মারিউপোলের অবরুদ্ধ আজোভস্টালে আটকে পড়া ইউক্রেনের কম্যান্ডার সেরহাই ভলিনা (Ukrainian commander Serhiy Volyna) ও অন্যান্যরা অবিলম্বে তাঁদের উদ্ধারের জন্য আর্জি জানিয়েছেন মাস্কের কাছে (billionaire Elon Musk has received an SOS from the Ukrainian commander Serhiy Volyna)৷

অবরুদ্ধ আজোভস্টাল স্টিল প্ল্যান্ট থেকে রাশিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন ইউক্রেনের যোদ্ধারা (Ukrainian commander makes 'last appeal of life' to Elon Musk from besieged Azovstal)৷ ভলিনা জানিয়েছেন, আজোভস্টালে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ টুইটারে তিনি লিখেছেন, "ইলন মাস্ক, লোকে বলে যে আপনি অন্য গ্রহ থেকে এসে মানুষকে শেখান যে অসম্ভবের প্রতি কিভাবে বিশ্বাস রাখতে হয় ৷ আমাদের গ্রহ একে-অপরের পাশাপাশিই আছে, আমি যেখানে আছি সেখানে বাঁচাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ আমাদের আজোভস্টাল থেকে বের করে মধ্যস্থতাকারী একটি দেশে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন ৷"

ইউক্রেনের কম্যান্ডারের এই টুইট সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে (Ukrainian commander appeal to Elon Musk)৷ নেটিজেনদের অনেকেই ভলিনার সুরে সুর মিলিয়ে ইউক্রেনবাসীদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেছেন টেসলার সিইও-র কাছে ৷ ইউক্রেনের কম্যান্ডারের মন্তব্যে মনে হয়েছে তাঁদের ধারণা এই মুহূর্তে একমাত্র মিরাকল ঘটাতে পারেন ইলন মাস্ক ৷ ভলিনার শেষ কথাটি সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছে মানুষের মনে ৷ সেখানে লেখা রয়েছে, "যদি আপনি (ইলন মাস্ক) না পারেন, তাহলে কে পারবেন ? একটা ইঙ্গিত দিন ৷"

ইউক্রেনের যোদ্ধাদের প্রাণরক্ষার জন্য ভলিনা এই প্রথমবার সাহায্য চাইলেন এমনটা নয় ৷ এর আগে একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়ে বিশ্বের রাষ্ট্রনেতাদের কাছে তাঁদের উদ্ধারের জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন ইউক্রেনের কম্যান্ডার ৷ ভিডিয়োয় তিনি বলেন, "আমাদের সাহায্য করার জন্য সব বিশ্ব নেতাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি ৷ মারিউপোলের সৈনিকরা, 500-রও বেশি আহত যোদ্ধারা, মহিলা ও শিশু-সহ কয়েকশো সাধারণ নাগরিক আবেদন করছি যে, আমাদের উদ্ধার করে অন্য কোনও থার্ড পার্টি দেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন ৷"