কিভ, 23 অগস্ট: আপাতভাবে সময়টা ছ'মাস । চলতি বছরের 24 ফেব্রুয়ারি, ইউক্রেনে আক্রমণ চালিয়েছিল রুশ বাহিনী । মাসছয়েক পরেও এখনও ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে পুতিনের সেনা (Russo Ukrainian War ) । কিন্তু ইতিহাস বলছে, সংখ্যা 6 মাস নয় । 8 বছর 6 মাস । 2014 সাল থেকেই ইউক্রেন হামলার ছক কষা এবং তাকে বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু করেছে রাশিয়া ।

এখনও প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বোমা বর্ষণের খবর পাওয়া যাচ্ছে । দেশের পূর্ব ও দক্ষিণের বেশিরভাগ অংশই রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, ব্ল্যাক সি বন্দর দখল করে রেখেছে মস্কো । এই বন্দর শস্য রফতানির জন্য অত্যাবশ্যক, যা ইউক্রেনের অর্থনীতির প্রাণশক্তি (Six Months of War and no end in Sight) । এরই মধ্যে আগামিকাল বুধবার, 24 অগস্ট ইউক্রেনের 31তম স্বাধীনতা দিবস (Independence Day of Ukraine) । তার আগে রুশ হামলা নিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন ভলোদিমির জেলেনস্কি । এক ভিডিয়ো বার্তায় দেশের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ‘‘আমাদের এই সপ্তাহে সজাগ থাকতে হবে । রাশিয়া ভয়াবহ হামলা চালাতেই পারে ।’’

শান্তির বাণী শোনাচ্ছে ইউক্রেন

যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হতে পারে ?

দুই পক্ষই প্রাণহানি ও বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেও যুদ্ধবিরতি নিয়ে ভাবতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নয় । জেলেনস্কি শান্তির বাণী শোনালেও ইউক্রেনীয়রা বিশ্বাস করে যে, তারা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছে । অন্যদিকে এই দাবিকে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে খারিজ করেছে ক্রেমলিন । পুতিন জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ইউক্রেন দখল করবেনই । মস্কোর রাজনৈতিক বিশ্লেষক কনস্ট্যান্টিন কালাচেভ বলেছেন, এই 'বিশেষ সামরিক অভিযান' বছরের পর বছর চলতে পারে । ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন-এর পরিচালক মারি ডুমউলিনের মতে, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের জন্য জোরালো সমর্থন রয়েছে পশ্চিমি মিত্র দেশগুলির । যা দু'পক্ষের পিছিয়ে আসাকে আরও কঠিন করে তুলেছে ।

ইউক্রেন কতদিন প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে পারবে ?

প্যারিসের ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এর ফেলো দিমিত্রি মিনিক বলেন, "ইউক্রেনের জনগণ এখনও পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ । তাঁরা সরকারকেই সমর্থন করেন । যদিও তাঁদের সেই সমর্থন এই বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল যে, পাশ্চাত্য এই যুদ্ধে ইউক্রেনকে সাহায্য করবে ।" একই সঙ্গে ঠান্ডা বাড়লে তাঁদের এই বিশ্বাসের ভীতও নড়তে শুরু করবে । কারণ সে সময় জ্বালানির ঘাটতি আরও বেশি করে সামনে আসবে । অন্যদিকে সেপ্টেম্বরে ক্লাস শুরু হলেও দেশের 40 শতাংশ স্কুল বন্ধই থাকবে । যা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকেও শেষ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট । দেশভক্তিতে শীত সহ্য করে নিলেও শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইউক্রেনীয়রা অন্যভাবে ভাববে ।

ইউক্রেনীয়রা বিশ্বাস করে, তারা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছে

যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলাফল কী ?

ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর সরাসরি ভেঙে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই । কম লোকই মনে করে যে জেলেনস্কি এমন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, যা ইউক্রেনকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে । অন্যদিকে অনেক রাশিয়ানও এই যুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন । ফলে পুতিনের জনসমর্থনের ক্ষেত্রেও তা বড় প্রশ্ন । বিশেষত 2024 সালের মার্চের দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তা বিরোধী শক্তির পালেই হাওয়া জোগাবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল ।