নয়াদিল্লি, 29 ডিসেম্বর: বিশ্বজুড়ে ডাউন টুইটার ৷ বৃহস্পতিবার লক্ষ লক্ষ গ্রাহক সমস্যায় পড়েছেন ৷ বিশেষত ওয়েব ভার্সনে টুইটার খুলছে না ৷ টুইটারে লগইন করতে গিয়ে ভুল বার্তা দেখাচ্ছে (Twitter on Thursday suffered a major outage as signing in to its web version) ৷

বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই টুইটার ভোগান্তির শুরুয়াত ৷ প্রথম দিকেই 8 হাজার 700 জনেরও বেশি মানুষ এই সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট করেছেন ৷ ডাউন ডিটেকটর একটি টুইটে লেখে, "ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইম (Eastern Standard Time) অনুযায়ী 7.13 টা নাগাদ গ্রাহকেরা টুইটার নিয়ে অসুবিধের কথা জানিয়ে টুইট করেন ৷"

ইলন মাস্ক অক্টোবর মাসের শেষদিকে টুইটার কিনেছেন ৷ তারপর থেকে নানা বিতর্কে জর্জরিত বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাইক্রোব্লগিং সংস্থাটি ৷ 44 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে টুইটার কিনেছেন বিশ্বের তৎকালীন এক নম্বর ধনকুবের ৷ এর আগেও টুইটার ডাউন হয়েছে ৷ এখন টুইটারে ব্লু টিক পেতে গেলে মাস্ককে টাকা দিতে হচ্ছে ৷ সম্প্রতি মাস্ক টুইটারের নীতিগুলি সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ যদিও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ইলন মাস্ক বিশ্বের তাবড় সাংবাদিকদের অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করেছেন ৷ রোজই কিছু না কিছু হচ্ছে টুইটার ঘিরে ৷