সানফ্রান্সিসকো, 13 নভেম্বর: বমি করে ফেললেন টুইটার ম্যানেজার ৷ তাঁকে ডেকে ইলন মাস্ক জানান, কোম্পানির কর্মী সংখ্যা অর্ধেক করতে হবে ৷ তাই কয়েকশো কর্মী ছাঁটাই করা দরকার ৷ আর মাস্কের নির্দেশ শুনেই একটি ট্র্যাশ ক্যানে বমি করেন টুইটার ম্যানেজার ৷ ঘটনাটি সামনে এসেছে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টে (Twitter Manager Vomited After Elon Musk Told Him To Fire Employees) ৷

রিপোর্টটির শিরোনাম- 'দু'সপ্তাহের হইচই: ইলন মাস্কের টুইটারের অন্দরমহলের গোলমাল' (Two Weeks of Chaos: Inside Elon Musk's Takeover of Twitter) ৷ 36 জন টুইটার কর্মচারীর সাক্ষাৎকার নিয়ে এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে, স্পষ্ট জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি ৷ এতে গণহারে কর্মী ছাঁটাই, মাস্কের কোম্পানি রূপান্তর, 'চিফ টুইট'-এর দেওয়া চূড়ান্ত সময়সীমা নিয়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে ৷

36 জন কর্মীর সঙ্গে কথা বলে, টুইটারের আভ্যন্তরীণ কিছু নথিপত্র ঘেঁটে এবং ওয়ার্কপ্লেস চ্যাট লগগুলি খতিয়ে দেখে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এই ঘন ঘন সিদ্ধান্ত অদলবদল, ভুলভ্রান্তিগুলি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে ৷ নথিপত্র থেকে জানা গিয়েছে, গভীরে গিয়ে চিন্তাভাবনা না-করেই কয়েকজন উচ্চ আধিকারিককে ইমেল মারফৎ চাকরি না-থাকার খবর দেওয়া হয়েছে ৷ একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজারকে নির্দেশ দেওয়া হয়, কয়েকশো কর্মীকে চাকরি থেকে বিদায় দিতে হবে ৷ তা শুনে তিনি একটি ট্র্যাশ ক্যানে বমি করতে থাকেন ৷ সে সময় বাকিরা ইলন মাস্কের আদেশ মেনে একনাগাড়ে কাজ করতে করতে অফিসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ৷

2 নভেম্বর, কর্মীরা একটি ওপেন চ্যানেলে হোঁচট খান ৷ অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ স্ল্যাক মেসেজিং সিস্টেমে হিউম্যান রিসোর্স (Human Resource) ও আইনি টিমের (Legal Team) মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল, তখন তা শুনে ফেলেন তাঁরা ৷ সেই মেসেজগুলি দেখেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমটি ৷ এক কর্মী জানায়, 3 হাজার 738 জন কর্মীর চাকরি যেতে পারে অথবা ওয়ার্কফোর্সের অর্ধেকের ৷ এই মেসেজটি খুব দ্রুত ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে ৷ এ নিয়ে কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত তথ্য আদানপ্রদান করতে থাকেন ৷ এমনকী অনেকে আগেভাগেই একে অপরকে বিদায় জানান ৷

বহু উচ্চাধিকারিক কোম্পানি ছেড়ে চলে গিয়েছেন ৷ এই অবস্থায় মাস্ক ইঙ্গিত দিয়েছেন, সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টুইটার দেউলে হয়ে যেতে পারে ৷ বিশ্বের ধনীতম মানুষটি টুইটারে কর্মরতদের এও জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এই দেউলে হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবেন না ৷ 44 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের (4 হাজার 400 মার্কিন ডলার) বিনিময়ে টুইটার কিনেছেন ইলন ৷ তার দু'সপ্তাহ যেতে না যেতেই তুলকালাম কাণ্ড ৷ টুইটারের অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়, জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ তবে টুইটারে যা যা ঘটছে, সে সবকিছুর উপর নজর রাখছে মার্কিন ফেডারেল ট্রেড কমিশন (US Federal Trade Commission) ৷ এমনটা হতে পারে যে, ইলন মাস্ক আইন লঙ্ঘন করলেন ৷

