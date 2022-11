নয়াদিল্লি, 4 নভেম্বর: বহু গ্রাহক টুইটারে লগইন করতে পারছেন না ৷ শুক্রবার সকালে ভারত জুড়ে টুইটার নিয়ে এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন অনেকেই ৷ লগইন করতে গেলে ভেসে উঠছে "কিছু একটা ভুল হয়েছে, কিন্তু চিন্তার কোনও কারণ নেই- আবার চেষ্টা করুন" (Something went wrong, but don't worry - try again) ৷

একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী লিখেছেন, "আমি টুইটার খুলতে পারছি না ৷ কিছু একটা ভুল হয়েছে কিন্তু... আরেকবার সুযোগ দেওয়া যাক ৷ ফের চেষ্টা করছি ৷" জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত 3টে নাগাদ এই গোলমাল শুরু হয় ৷ সকাল 7টায় বিপুল সংখ্যক গ্রাহক টুইটার খুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন (Many Twitter users reported problems with the microblogging site on Friday morning) ৷

28 অক্টোবর টুইটার কিনে নেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক ৷ সেদিনই সিইও পরাগ আগরওয়াল-সহ বেশ কয়েকজন উচ্চাধিকারিকদের চাকরি খারিজ করেছেন তিনি ৷ এরপর আজ থেকে আবার নতুন করে কর্মীছাঁটাই শুরু করছে টুইটার ৷ বলা হয়েছে কর্মীদের চাকরি না থাকলে, তা তাঁদের মেল মারফত জানিয়ে দেওয়া হবে ৷ জানা গিয়েছে, তাঁরা 4 নভেম্বর সকাল 9টা নাগাদ মেল পাঠানো শুরু হবে ৷