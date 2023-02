আদানা (তুরস্ক), 7 ফেব্রুয়ারি: মৃত্যুমিছিল, হাহাকার, চাপা কান্না ৷ এক লহমায় বদলে গিয়েছে সবকিছু ৷ বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ছারখার তুরস্ক এবং প্রতিবেশী সিরিয়া ৷ সোমবার ভোরে বিধ্বংসী ভূ-কম্পনের পর এখনও পর্যন্ত দু'শোর কাছাকাছি আফটার শক অনুভূত হয়েছে তুরস্ক এবং সিরিয়ায় ৷ খোলা আকাশের নীচে বিনিদ্র রাত কাটানো দুই দেশে মৃতের সংখ্যা 5 হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে (Death toll to rises to more than 5,000 in Turkey and Syria) ৷

এমনিতেই প্রতিকূল আবহাওয়া, তার উপর এহেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ৷ প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজে নেমে স্বভাবতই হিমশিম খেতে হয় সে দেশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে ৷ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ৷ কঠিন সময়ে ভারতকেও পাশে পেয়েছে তুরস্ক এবং সিরিয়া ৷ ডগ স্কোয়াড, ত্রাণ সামগ্রী, ওষুধপত্র নিয়ে ইতিমধ্যেই জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর প্রথম টিম পৌঁছে গিয়েছে সেদেশে (India's first consignment of assistance for earthquake-hit Turkey landed in Adana) ৷

তুরস্কের পথে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমান

সোমবারের বিপর্যয়ে কেবল তুরস্কতেই প্রায় 6 হাজার বাড়ি ধূলিস্যাৎ হয়েছে ৷ মৃত্যুমিছিলের মাঝে বেশ কিছু প্রাণে এখনও স্পন্দন রয়েছে ৷ তুরস্কের আন্তাকিয়া শহরে ধ্বংসস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে এক হতভাগ্য সন্তান বলছিলেন, তিনি তাঁর সত্তরোর্ধ্ব মায়ের আর্তনাদ শুনেও কিছু করতে অপারগ ৷ নুরগুল আতায়ের কথায়, "প্রকাণ্ড সব কংক্রিটের স্তূপ সরানো গেলে আমি মায়ের কাছে পৌঁছতে পারতাম ৷ কিন্তু এখানে না-আছে কোনও উদ্ধারকারী দল না-আছে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কোনও সরঞ্জাম ৷"

তবে নুরগুল আতায়ের মা-ই কেবল নন, হাতায় প্রদেশে ভূ-কম্পনের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে যাওয়া প্রায় 1500টি বাড়ির ধ্বংসের নীচ থেকে এমনই অনেক আর্তনাদের আওয়াজ ভেসে আসছে ৷ নুরগুল বলছিলেন, "এভাবে আর বেশি সময় তাঁর মায়ের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না ৷"

আতংকের এখানেই শেষ নয় ৷ এরইমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়ে তুরস্ক-সিরিয়ায় ভূমিকম্পের যে অভিঘাত, তাতে আগামিদিনে 20 হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে ৷ ভূমিকম্পের উৎসস্থল থেকে 30 কিলোমিটার দূরে গাজিয়ানটেপ শহরে শপিং পল, কমিউনিটি সেন্টার, স্টেডিয়ামে আশ্রয় নিয়েছেন গৃহহীনরা ৷ তুরস্কের উপ-রাষ্ট্রপতি ফুয়াট ওকটাই জানিয়েছেন, সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশে মৃতের সংখ্যা 3,419 ৷ আহত 20 হাজারেরও বেশি ৷ অন্যদিকে, সিরিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া রিপোর্টে সেদেশে ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি হয়েছেন 812 জন, আহত 1,450 ৷