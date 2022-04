ওয়াশিংটন, 28 এপ্রিল : টুইটার রাজনৈতিক ভাবে নিরপেক্ষ হবে, টুইট করে জানালেন টুইটার-কর্তা ইলন মাস্ক ৷ টুইট করে তিনি লিখেছেন, "টুইটার জনগণের ভরসা যোগ্য হয়ে উঠবে ৷ এর রাজনৈতিক ভাবে নিরপেক্ষ হওয়া উচিত ৷ এতে চরম ডানপন্থী এবং চরম বামপন্থী সমানভাবে মর্মাহত হবে ৷" স্থানীয় সময় সোমবার 4 হাজার 400 কোটি বিলিয়ন মার্কিন ডলারে টুইটার কিনে নেন ধনকুবের ইলন মাস্ক (Tesla Chief Elon Musk tweets Twitter must be politically neutral) ৷

টুইটার-এর সিইও পরাগ আগরওয়াল (Twitter CEO Parag Agrawal) জানিয়েছেন, তিনি এই সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থার কর্মীদের জন্য গর্বিত ৷ তাঁরা অনেক গোলমালের মধ্যেও লক্ষ্য স্থির রেখে এবং জরুরি ভিত্তিতে কাজ করেন ৷ আগরওয়াল টুইট করে লিখেছেন, "আমি এই চাকরিটা নিয়েছিলাম টুইটারকে আরও উন্নত করে গড়ে তুলতে ৷ যেখানে প্রয়োজন সেখানে সংশোধন করতে হবে এবং পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে ৷ যাঁরা অনেক সমস্যার মধ্য়েও লক্ষ্য অটুট রেখে কাজ করে যাচ্ছেন, সেই সব মানুষদের জন্য আমি গর্বিত ৷" অন্যদিকে মাইক্রোব্লগিং সংস্থাটির প্রাক্তন সিইও জ্যাক ডর্সি (Former CEO of the microblogging site Jack Dorsey) একগুচ্ছ টুইট করে জানিয়েছেন, তিনি এই হস্তান্তরকে সমর্থন করেন ৷

আরও পড়ুন : Musk owns Twitter : 'সময়টা টালমাটাল', মাস্ক টুইটার কেনার পরেই দুশ্চিন্তায় পরাগ

ডর্সি টুইট করে লিখেছেন, "নীতিগত ভাবে আমি বিশ্বাস করি না যে, কেউ টুইটারের মালিক হতে পারে বা টুইটার চাালতে পারে ৷ প্রোটোকলের দিক থেকে একটা কোম্পানি নয়, এটা মানুষের ভালর জন্য হওয়া উচিত ৷ যদিও এই সমস্যার সমাধানে ইলন একটা অসাধারণ সমাধান ৷ আর আমি এটা বিশ্বাস করি, তাঁর এই মিশন সচেতনতার আলো ছড়াবে ৷" টুইটারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডর্সি গত বছর 29 নভেম্বর হঠাৎ ইস্তফা দেন ৷ তাঁর জায়গায় আসেন পরাগ আগরওয়াল ৷