লন্ডন, 22 জানুয়ারি: চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খাওয়ার ইংরেজ ঐতিহ্যকে ব্রিটেনে (Tea and samosa grows in popularity in UK) হার মানিয়ে দিয়েছে বৈচিত্র্যময় স্বাদের খাবার ৷ একটি নতুন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, অনেক তরুণ আরও বেশি ফিলিং বিকল্প, যেমন সমোসা বা সিঙারা (Samosa Lovers in UK) এবং গ্রানোলা বারকে বেছে নিচ্ছেন চায়ের সঙ্গী হিসেবে ।

ব্রিটেনের টি অ্যান্ড ইনফিউশনস অ্যাসোসিয়েশন (ইউকেটিআইএ) 1,000 জনের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল ৷ তাতে দেখা গিয়েছে যে,18 থেকে 29 বছর বয়সি দশজনের মধ্যে একজনের পছন্দের চা স্ন্যাক্স হল গ্রানোলা ৷ এটি 65-এর বেশি বয়সিদের অনুপাতের দ্বিগুণেরও বেশি ।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিঙারা ৷ সমীক্ষায় প্রায় আট শতাংশ তরুণ তাঁদের চায়ের সঙ্গে সুস্বাদু এই ভারতীয় স্ন্যাক্সকে বেছে নিয়েছেন ৷ কিন্তু 65 বছরের বেশি বয়সি কেউ সিঙারাকে চায়ের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেননি ।

ইউকেটিআইএ-র চিফ এক্সিকিউটিভ ড. শ্যারন হল দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকাকে বলেছেন, "আমি মনে করি গ্রানোলা বারগুলিও সম্ভবত বেশ ভরাট ৷ তাই হয়তো লোকেরা তাঁদের চায়ের সঙ্গে জলখাবার হিসাবে সেগুলি খাচ্ছেন ।" একই কথা সিঙ্গারা বা সমোসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে মত তাঁর ৷

তিনি বলেন, অল্পবয়সিরা সম্ভবত বাদাম বা মশলাদার স্বাদ পছন্দ করেন কারণ তাঁরা বিশ্বজুড়ে ভ্রমণের সময় তাঁদের খাবারের স্মৃতিগুলি জাগিয়ে তোলেন ৷ শ্যারনের কথায়, "একটি জিনিস যা আমরা আরও জানতে আগ্রহী, হয়তো এই ধরনের খাবার তাদের সাম্প্রতিক ভ্রমণের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং একটি সিঙ্গারা সহযোগে এক কাপ চা তাদের সেই স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় । আমরা তথ্য থেকে জানি যে একটি কাপ (চা) অনেক ধরনের ইতিবাচক আবেগকে জাগিয়ে তোলে ৷"

বাজার গবেষণা সংস্থা মিন্টেলের আরও একটি সমীক্ষা দেখায় যে, 16 থেকে 24 বছর বয়সিদের অর্ধেরই তাঁদের চায়ের সঙ্গে মিষ্টি বিস্কুট উপভোগ করেন ৷ একই ঘটনা দেখা যায় 55 বছরের বেশি বয়সিদের ক্ষেত্রেও ।