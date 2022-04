ইসলামাবাদ, 11 এপ্রিল : শেষ বল পর্যন্ত লড়েও গদিচ্যুত হয়েছেন ইমরান আহমেদ খান নিয়াজি ৷ 342 সদস্যের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে তেহরিক-ই-ইনসাফ প্রধানের বিরুদ্ধে পড়েছে মোট 174টি ভোট ৷ ফলে ইতিহাসের ধারা অক্ষুন্ন রেখে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করতে পারেননি পাকিস্তানের 22তম প্রধানমন্ত্রীও ৷ কাপ্তান তখত-চ্যুত হওয়ায় পাকিস্তানের একাধিক শহরে বিক্ষোভে নেমেছে ইমরান সমর্থকরা (Supporters of Imran Khan stage protest against his ouster) ৷

ইসলামাবাদ, করাচি, পেশোয়ার, মালাকান্দ, মুলতান খানওয়াল, খাইবার, ঝাং এবং কোয়েটার মতো শহরে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ ক্যাপ্টেনকে সরানোর প্রতিবাদে সমস্ত শহরেই রাস্তায় নেমেছেন অগুনতি সাধারণ মানুষ ৷ বিলওয়াল ভুট্টো থেকে শুরু করে ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ় শরিফ, বিক্ষোভকারীদের স্লোগানে বিদ্ধ হয়েছেন প্রত্যেকে ৷ ইমরান তখত-চ্যুত হওয়ার আগে শনিবার পরতে পরতে নাটকের সাক্ষী থেকেছে পাকিস্তান ৷ কিন্তু ক্ষমতা হারিয়ে তিনিও যে দমে যাননি, রবিবার সন্ধেয় এক টুইট-বার্তায় তা জানিয়ে দিয়েছেন বিশ্বজয়ী পাক অধিনায়কও ৷

বিদেশি চক্রান্তের তত্ত্বে অনড় রয়েছেন সদ্য প্রাক্তন হওয়া পাক প্রধানমন্ত্রী ৷ টুইটে ইমরান লেখেন, "1947 সালে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছিল ৷ দেশের শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন চেয়ে বহির্বিশ্বের যে ষড়যন্ত্র, তার বিরুদ্ধে আরও এক স্বাধীনতার লড়াই ফের আজ শুরু হল (Imran Khan says independence struggle begins once again in Pakistan) ৷ তাঁর সমর্থনে পথে নামা জনগণের উদ্দেশে বলেছেন, "সব সময়ই জনগণ তাঁদের নিজস্ব সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষা করে । যদিও আমাদের ইতিহাসে, দুর্বৃত্তদের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং এত সংখ্যায় জনতা আগে পথে নামেনি ৷ "

2018 সালের 25 জুলাই, তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রধান, ক্রিকেটার টার্নড নেতা ইমরান খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন ৷ 3 বছর 7 মাস 23 দিন পর গদি হারিয়েছেন তিনি ৷ যদিও পাকিস্তানের ইতিহাসে কোনও প্রধানমন্ত্রীই 5 বছরের মেয়াদ শেষ করতে পারেননি ৷ যদিও ইমরানই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি অনাস্থা ভোটে হেরে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারিয়েছেন ৷