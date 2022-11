লন্ডন, 16 নভেম্বর: ভারত থেকে ব্রিটেনে প্রতি বছর 3 হাজার তরুণ ভারতীয় পেশাদার কাজ করতে যেতে পারবেন ৷ ভিসায় ছাড়পত্র দিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ৷ মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার বালিতে সুনকের সঙ্গে দেখা হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ তারপরেই ব্রিটিশ সরকার জানিয়েছে, ভারতই প্রথম ভিসা-ন্যাশনাল দেশ (Visa-national Country) হিসেবে এই প্রকল্পের সুবিধে পাচ্ছে ৷ গত বছর ব্রিটেন-ভারত অভিবাসন (UK-India Migration) এবং মোবিলিটি পার্টনারশিপ (Mobility Partnership) চুক্তি হয়েছে (UK Prime Minister Rishi Sunak has given 3000 visas for young Indian professionals each year) ৷

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অফিস (UK Prime Minister Office) থেকে টুইট করা হয়েছে, "18-30 বছর বয়সী ডিগ্রিধারী 3 হাজার তরুণ ভারতীয় ব্রিটেনে এসে থাকতে পারবেন ৷ দু'বছর পর্যন্ত কাজও করতে পারবেন ৷ ইউকে-ইন্ডিয়া ইয়ং প্রফেশনালস স্কিম (UK-India Young Professionals Scheme) এই বিষয়টি নিশ্চিত করছে ৷"

17তম জি20 সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় ৷ তারপরই 10 ডাউনিং স্ট্রিট (10 Downing Street) থেকে ভারতীয়দের জন্য এই সুখবর দেওয়া হয় ৷ অক্টোবরে ঋষি সুনাক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম মোদির সঙ্গে তাঁর দেখা হল ৷

ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে এই চুক্তিটি পারস্পরিক (Reciprocal) ৷ ডাউনিং স্ট্রিট থেকে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়, দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আরও শক্তিশালী করতে এই প্রকল্পের সূচনা এই মুহূর্তে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে (Indo-Pacific Region) দু'দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে তুলতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ৷

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্য সব দেশগুলির তুলনায় ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কের সূত্র অনেক বেশি ৷ ব্রিটেনে আন্তর্জাতিক পড়ুয়াদের এক চতুর্থাংশই ভারতীয় ৷ ব্রিটেনে ভারতের বিনিয়োগের ফলে 95 হাজার কর্মসংস্থান হয়েছে ৷ এবার ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে একটি ব্যবসায়িক চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ যদি সেটা বাস্তবে রূপায়িত হয়, তাহলে প্রথম কোনও ইউরোপিয় দেশের সঙ্গে ভারতের এমন চুক্তি হবে ৷ এই বাণিজ্য চুক্তিতে ভারত-ব্রিটেন ইতিমধ্যে 24 বিলিয়ন (2 হাজার 400 কোটি) পাউন্ড বিনিয়োগ করেছে ৷

এর পাশাপাশি ভারত-ব্রিটেন দুই দেশের মধ্যে অভিবাসন নিয়ে মোবিলিটি পার্টনারশিপ (Mobility Partnership) চুক্তি হয় ৷ 2021 সালের মে মাসে দু'দেশের মধ্যে এই মৌ (Memorandum of Understanding) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷ এতে দু'দেশে অবৈধ ভাবে বসবাসকারীদের ফেরত পাঠানো হবে ৷

