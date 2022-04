কলম্বো, 4 এপ্রিল : দেশ জোড়া প্রতিবাদ এবং চাপের মুখে পদত্যাগ করল শ্রীলঙ্কা সরকারের মন্ত্রিসভা ৷ রবিবার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর, নিজেদের পদত্যাগপত্র তাঁর কাছে জমা দিয়েছেন মন্ত্রিসভার সদস্যরা (Sri Lankan Cabinet Resigns Due to Continuous Public Protest Over Economic Crisis) ৷ পদত্যাগের পর এমনটাই জানিয়েছেন মাহিন্দা রাজাপক্ষের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার সদস্য দীনেশ গুণাবর্ধনে ৷ তিনি জানিয়েছেন, আজ অর্থাৎ, সোমবার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষ প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপক্ষের সঙ্গে দেখা করবেন ৷ সেখানেই বর্তমান সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে (Future of Sri Lankan Government May be Decided Today) ৷

গুণাবর্ধনে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ‘‘আমরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি এবং আমাদের পদত্যাগপত্র তাঁর হাতে দিয়ে এসেছি ৷’’ তবে, মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেও রাষ্ট্রমন্ত্রীদের পদত্যাগের বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি ৷ এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার যা পরিস্থিতি, তাতে বাড়তে থাকা গণ আন্দোলনের জেরে মাহিন্দা রাজাপক্ষের সরকারকে পদত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে ক্ষমতাশীল সরকারের শরিক দলগুলি ৷ তার বদলে সর্বদলের তথা বিরোধী দলের সম্মতিতে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শরিক দলগুলির তরফে ৷

প্রসঙ্গত, ক্রমশ খারাপ হতে থাকা পরিস্থিতির জেরে প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষের ছেলে নামাল রাজাপক্ষ, যিনি শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ তিনি রবিবার সকালেই নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন এবং পরিবার নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন ৷ প্রসঙ্গত, গত একমাস ধরে শ্রীলঙ্কায় জ্বালানি এবং তরল পেট্রোলিয়ামের পাওয়া যাচ্ছে না ৷ যার জেরে প্রায় প্রত্যেকদিন 13 ঘণ্টা করে বিদ্যুৎহীন হয়ে কাটাতে হচ্ছে এই দ্বীপরাষ্ট্রের বাসিন্দাদের ৷ কারণ, জ্বালানির অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করা যাচ্ছে না সেদেশে ৷ জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত ভারত সরকার 2.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক সহযোগিতা করেছে মাহিন্দা রাজাপক্ষের সরকারকে ৷

এই পরিস্থিতিতে গণআন্দোলন স্বাভাবিক বলেই মনে করছেন সেদেশের রাজনীতিকরা ৷ আন্দোলনকে হিংসাত্মক হওয়া থেকে আটকাতে রবিবার ভোর থেকে শ্রীলঙ্কায় সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষ ৷ এমনকি অরাজনৈতিক এই আন্দোলনকে রোধ করতে জরুরি অবস্থা এবং কার্ফু জারি করেছেন তিনি ৷