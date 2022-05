কলম্বো, 11 মে : সাধারণ মানুষের সম্পত্তি নষ্ট করলে বা কারওর ক্ষতি করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে ৷ মঙ্গলবার সেই নির্দেশের কথা অস্বীকার করলেন দেশের সেনাপ্রধান জেনারেল শাভেন্দ্র সিলভা (Chief of Defence Staff and Commander of Army, Gen Shavendra Silva) ৷ একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কার ফ্রন্টলাইন সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা দুমিন্দা নাগামুওয়া এই অভিযোগ করেছিলেন (Sri Lanka General Shavendra Silva rejects shoot order at general public) ৷

জেনারেল সিলভা এই বক্তব্য খারিজ করে আশ্বস্ত করেন সেনাবাহিনীর কোনও সদস্য কোনও অবস্থাতেই এরকম কোনও মর্যাদাহীন পদক্ষেপ করবে না ৷ সোমবার প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজাপক্ষে (Mahinda Rajapaksa) ইস্তফা দিতে বাধ্য হন ৷ তারপরও আন্দোলনকারীরা তাঁর পৈর্তৃক বাড়ি জ্বালিয়ে দেন ৷ দেশজুড়ে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ ভয়াবহ আকার নেয় ৷ প্রায় 200 জন মানুষ আহত হয়েছেন ৷

এরপরই রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া (Gotabaya Rajapaksa, President of Sri Lanka) সেনাবাহিনীর তিনটি বিভাগকেই কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে, অভিযুক্তকে গুলি করার আদেশ দিয়েছেন ৷ সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছে, "যে কোনও ব্যক্তি জনসাধারণের সম্পত্তি লুট করা অথবা কারও ক্ষতির চেষ্টা করলে, সেনার তিনটি বাহিনীকেই তাকে খোলাখুলি গুলি চালনার নির্দেশ দিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৷"

অন্যদিকে, সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজাপক্ষে সপরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ত্রিণকোমালি নৌ-ঘাঁটিতে আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এমনকি কিছু সংবাদমাধ্যম রটিয়েছে, মহিন্দা রাজাপক্ষে পরিবার নিয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছেন ৷ তবে শ্রীলঙ্কায় ভারতের হাই কমিশন (Indian High Commission in Sri Lanka) এই দাবি নস্যাৎ করে একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, "নির্দিষ্ট কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের পরিবার ভারতে পালিয়ে এসেছেন ৷ সম্প্রতি সংবাদমাধ্যম এবং সোশ্যাল মাধ্যমে এমন গুজব ছড়িয়েছে এবং তা নজরে এসেছে হাই কমিশনের ৷ এই খবর পুরোপুরি ভুয়ো এবং মিথ্যে প্রচার ৷ এর কোনও প্রমাণ নেই ৷ হাই কমিশন এমন দাবি খারিজ করছে ৷"

