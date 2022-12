ভোপাল, 4 ডিসেম্বর: আজ আন্তর্জাতিক চিতা দিবস ৷ এ নিয়ে টুইট করেছে কুনো ন্যাশনাল পার্ক (Kuno National Park) ৷ 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 72তম জন্মদিনে দক্ষিণ আফ্রিকার নামিবিয়া থেকে 8টি চিতা ভারতে আসে ৷ তারা এখন মধ্যপ্রদেশের পাঁচকুলার কুনো জাতীয় উদ্যানে রয়েছে ৷ এ খবর দেশের প্রায় সব সাধারণ মানুষই জানেন ৷ কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় মৌ চুক্তির অপেক্ষায় 12 টি চিতা তাদের শিকারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে- এই ঘটনা এখনও সংবাদ শিরোনামে পৌঁছয়নি (MoU delay holds up translocation of South African cheetahs to India 12 big cats in quarantine since July) ৷

চার মাসেরও বেশি সময় ধরে তারা কোয়ারান্টিনে রয়েছে (cheetahs quarantined in South Africa) ৷ দীর্ঘ সময় ধরে ছোটো জায়গায় থাকার ফলে 7টি পুরুষ ও 5টি মহিলা চিতা একবারও শিকার করেনি ৷ কুনো ন্যাশনাল পার্কে তাদের আনা প্রায় স্থির ৷ শুধু দু'টি দেশের মধ্যে মৌ চুক্তি (Memorandum of understanding) স্বাক্ষর হওয়া বাকি ৷ তাই তাদের ভারতের আনার আগে ছোট জায়গায় বদ্ধ রাখা হয়েছে ৷ যদিও সম্প্রতি প্রিতোরিয়া (Pretoria) ও ভারত সরকারের মধ্যে প্রজেক্ট চিতা (Project Cheetah) নিয়ে খানিক অগ্রগতি হয়েছে ৷ তবে চূড়ান্ত স্বাক্ষর বাকি ৷

চিতাগুলির বর্তমান ঠিকানা (South African Cheetahs)

15 জুলাই থেকে তিনটি চিতা এখন কোয়াজুলু-নাটাল প্রদেশের ফিনদা কোয়ারান্টিনে আছে ৷ ন'টি লিমপোপো প্রদেশের রুইবার্গ কোয়ারান্টিনের বোমায় বন্দি, জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত নিজেদের খাবারের খোঁজে বের হয়নি চিতাগুলি এবং একবারও শিকার করেনি ৷ এতে তারা শারীরিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ৷ একজন মানুষকে কোনও কাজকর্ম ছাড়া দিনের পর দিন বসিয়ে রাখলে যেমনটা হয়, তেমনটাই হয়েছে এই দৌড়বাজ পশুদের (Running Animal) ক্ষেত্রে ৷ তাদের পেশিশক্তি, ফিটনেস কমে গিয়েছে ৷

মৌ চুক্তি স্বাক্ষর হতে দেরি কেন (MOU between New Delhi and Pretoria) ?

এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ জানান, দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ মন্ত্রী বারবারা ক্রিসি গত সপ্তাহে ভারতের চিতা নিয়ে প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিয়েছেন ৷ এবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট দু'দেশের মধ্যে সরকারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার জন্য পালটা অনুমোদন দেবেন ৷

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কুনো জাতীয় উদ্যানে আসেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ৷ পৃথিবীর স্থলভাগে দ্রুততম স্তন্যপায়ী প্রাণীটির (Fastest Land Mamal Animal) থাকার জায়গার জন্য এই উদ্যান কতটা উপযুক্ত, তা খতিয়ে দেখেন তাঁরা ৷ এই দলের একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, "প্রজেক্টের সব কিছু পজিটিভ ৷ কেবল মৌ চুক্তিতে স্বাক্ষর হয়নি ৷ প্রতিনিধিদল কুনো জাতীয় উদ্যানের বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট ৷" তিনি আরও বলেন, "আমার মনে হয় এ মাসেই প্রিতোরিয়া এবং নয়াদিল্লির মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে ৷"

মধ্যপ্রদেশের প্রধান সংরক্ষক আধিকারিক (Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife) জে এস চৌহান জানান, তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকার চিতাগুলিকে ভারতে আনার জন্য তৈরি ৷ তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আমার মনে হয় খুব শিগগিরি মৌ স্বাক্ষরিত হবে ৷"

চিতাবাঘ বনাম চিতা (Leopard versus Cheetah)

তবে ভারতীয় বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ অজয় দুবে দক্ষিণ আফ্রিকায় কোয়ারান্টিনে থাকা চিতাগুলিকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ৷ ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্য তিনি 'প্রযন্ত' (Prayatna) এনজিও প্রতিষ্ঠা করেছেন ৷ দুবের মত, কুনো ন্যাশনাল পার্কে এসে চিতাগুলিকে খুব ভালোভাবে নজরদারিতে রাখতে হবে ৷ কারণ এখানে একইসঙ্গে চিতাবাঘ (Leopard) আছে ৷ ভারতীয় চিতাবাঘের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার চিতাগুলি জীবনযুদ্ধে কতটা এঁটে উঠতে পারবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন তিনি ৷ কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় চিতাবাঘেরাই চিতাদের আক্রমণ করে ৷ এরকম ঘটনায় 9 শতাংশ চিতার মৃত্যু হয় ৷