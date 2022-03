ইসলামাবাদ, 31 মার্চ : চাপ বাড়ছে ইমরান খানের উপর ৷ পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে অনাস্থা ভোটে তাঁর হার প্রায় নিশ্চিত ৷ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ৷ ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ-এর জোটসঙ্গী এমকিউএম-পি (Muttahida Qaumi Movement, MQM-P) হাত মিলিয়েছে বিরোধী শিবিরের সঙ্গে ৷ কাজেই পাকিস্তানের গদি ছাড়তে হবে প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে ৷ কিন্তু তাঁকে হঠিয়ে পাকিস্তানের মসনদে কাকে বসাবে বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির বিরোধী পক্ষ (Shehbaz Sharif to be next Pakistan PM as announced by Bilawal Bhutto Zardari) ?

বুধবার একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বেনজির-পুত্র বিরোধী দলনেতা বিলওয়াল ভুট্টো শেহবাজ় শরিফের নাম ঘোষণা করেছেন ৷ তিনি আবার পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ভাই ৷ বিলওয়াল বলেন, "ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে ইমরান খান সংখ্য়াগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন ৷ খুব শিগগিরি শেহবাজ় শরিফ পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হবেন ৷" নতুন সরকার গড়া নিয়ে একটি উচ্ছ্বসিত টুইট করেছেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ৷ তিনি লিখেছেন, "এমকিউএম ঐক্যবদ্ধ বিরোধী দলকে সমর্থন জানিয়েছে ৷ তাই আমাদের জয় সুনিশ্চিত ৷ পাকিস্তানের মানুষকে শুভেচ্ছা ৷ একটা নির্বাচিত যুগ শেষ হবে ৷ আমাদের গণতন্ত্র এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারব ৷ পাকিস্তান জিন্দাবাদ ৷"

কে এই শেহবাজ় শরিফ (Who is Pakistan's next Prime Minister) ?

2018-র অগস্টে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বিরোধী দলনেতা (Leader of the Opposition of Pakistan) হন শেহবাজ় শরিফ ৷ 1988-তে পঞ্জাব প্রদেশ থেকে তিনি প্রথম নির্বাচিত হন ৷ এরপর 1993-তে পঞ্জাব প্রদেশ থেকেই আরও একবার জিতে বিরোধী দলনেতার স্থান নেন ৷ 1997-এ মুখ্যমন্ত্রী হন বর্তমানে স্বেচ্ছা নির্বাসিত নওয়াজ় শরিফের ভাই ৷ 1999-তে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান হলে সপরিবার তিনি সৌদি আরবে চলে যান ৷ 2007 সালে পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং 2008-এ দ্বিতীয়বার পঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন ৷ 2013-তেও তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন শেহবাজ় ৷

নওয়াজ় শরিফ গদিচ্যুত হলে ভাই শেহবাজ় পাকিস্তান মুসলিম লিগ নওয়াজ়-এর (Pakistan Muslim League (N)) সভাপতি নির্বাচিত হন ৷ 2019-এর ডিসেম্বরে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো (National Accountability Bureau, NAB) আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে শেহবাজ় শরিফ এবং তাঁর পুত্র হামজ়া শরিফের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ৷ 2020-তে লাহোর হাইকোর্টে তিনি গ্রেফতার হন ৷ জেলে বন্দি থাকার পর 2021-র এপ্রিলে লাহোর আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে ৷

একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্র অনুযায়ী, শেহবাজ় শরিফ জানিয়েছেন 2022-এর এই অনাস্থা ভোটে সামরিক বাহিনী নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে ৷