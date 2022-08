থাইল্যান্ড, 5 অগস্ট: নাইটক্লাবে আগুন লাগার ঘটনায় কমপক্ষে 13 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডটি হয়েছে বৃহস্পিতবাররাত 1টা নাগাদ থাইল্যান্ডের সত্তাহিপ জেলার মাউন্টেন বি নাইটস্পটে ৷ ব্যাংকক থেকে এই জায়গার দূরত্ব প্রায় 150 কিলোমিটার (At least 13 people killed as massive fire broke out in a Thailand nightclub) ৷ সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে ক্লাবটি থেকে আতঙ্কিত লোকজন চিৎকার করে বেরিয়ে আসছে ৷ তাদের মধ্যে অনেকের জামাকাপড়ে আগুন লেগে গিয়েছে ৷ পিছনে দাউ দাউ করে জ্বলছে নাইটক্লাব ৷

দ্য সাওয়াং রোজানাথাম্মাসাথান রেসকিউ ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত 13 জন মারা গিয়েছেন ৷ 40 জনেরও বেশি লোক আহত হয়েছেন ৷ তাদের মধ্যে 14 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷

নাইটক্লাবটির দেওয়ালে দাহ্য পদার্থ থেকেই এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বলে মনে করা হচ্ছে ৷ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে 3 ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে গিয়েছে ৷ থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মৃত ও আহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন ৷ পাশাপাশি ঘটনায় তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

মৃতদের মধ্যে 4 জন মহিলা, 9 জন পুরুষ ৷ মৃতদের বয়স 17 থেকে 49 এর মধ্যে এবং তারা প্রত্যেকেই থাইল্যান্ডের বাসিন্দা বলে মনে করা হচ্ছে ৷ ঘটনায় কোনও বিদেশি ব্যক্তির মৃত্যু হয়নি বলেই জানিয়েছেন এক আধিকারিক ৷

মৃতদের মধ্যে একজন গায়ক ৷ তিনি একটি ব্যান্ডের সদস্য এবং ওই ক্লাবে গান গাইতেন ৷ তাঁর মা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "কী বলব, আমি জানি না ৷ হঠাৎ যে কী হয়ে গেল!" তিনি জানান, তাঁর ছেলের এক সঙ্গী ওই নাইটক্লাবটি থেকে কোনও রকমে পালিয়ে আসতে পেরেছিল ৷ সেই তাঁকে নাইটক্লাবে আগুন লাগার খবরটি দেয় ৷