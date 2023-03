কাবুল (আফগানিস্তান), 22 মার্চ: এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে আফগানিস্তানের ভূমিকম্পে (At least 3 People killed in Afghanistan Earthquake) ৷ খামা প্রেস নামে এক সংবাদসংস্থা এই খবর দিয়েছে ৷ তারা তালিবান সরকারের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রককে উদ্ধৃত করে এই খবর দিয়েছে ৷ মঙ্গলবার রাতের দিকে এই ভূমিকম্প হয় ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6.8 ৷ এখনও পর্যন্ত 44 জন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে (At least 44 injured in Afghanistan earthquake) ৷ পাকিস্তানেও এই ভূমিকম্পের জেরে কম্পন অনুভূত হয়েছে (Earthquake in Pakistan) ৷

আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকাতেই কম্পন অনুভূত হয় মঙ্গলবার রাতে ৷ ফলে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তালিবান সরকারের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রকের মুখপাত্র শরাফত জামান খামা প্রেসকে জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের বাদাখশান, তাখার ও লাঘমান প্রদেশ-সহ দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে ৷ এর তীব্রতা এতই শক্তিশালী ছিল বলে আরও হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে ।

আফগান সংবাদসংস্থা জানিয়েছে যে দুর্যোগ মোকাবিলা মন্ত্রকের মুখপাত্র শফিউল্লাহ রহিমি জানিয়েছেন, লাঘমান প্রদেশে ভূমিকম্পে দু’জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ওই এলাকা ছাড়া অন্য এলাকাতেও ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে বেশিরভাগ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে ৷ আপাতত পরিস্থিতি সামলানোর কাজ চলছে ৷ ফলে হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানতে আরও অনেক সময় লেগে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, আফগানিস্তানের ফৈজাবাদের 77 কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ৷ ভূমিকম্পের এপিসেন্টারের কাছাকাছি ছিল চমন ফল্ট৷ ফলে ভূমিকম্পের অভিঘাত অনেক বেশি হয়েছে ৷ এর আগে ওই এলাকার কাছাকাছি হওয়া ভূমিকম্পের জেরে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৷ এবারও পাকিস্তানে কম্পন অনুভূত হয়েছে ৷ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে 11 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছে বহু ৷

এর আগে গত 18 মার্চ আফগানিস্তানের ফৈজাবাদ থেকে 213 কিলোমিটার পূর্বে ভূমিকম্প হয়েছিল ৷ তখন রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 4.3 ৷ কম্পনের মাত্রা কম থাকায়, সেদিন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তেমন ছিল না ৷

আরও পড়ুন: শক্তিশালী ভূমিকম্পে পাকিস্তানে মৃত 11 , আহত বহু