কাঠমান্ডু, 9 নভেম্বর: কমপক্ষে ছ'জন মারা গিয়েছেন এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন পরপর দু'টি ভূমিকম্পে ৷ বুধবার রাত 2.12 মিনিট নাগাদ ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নেপালের দোটিতে (Nepal Doti District), জানিয়েছে 'ন্যাশনাল আর্থকুয়েক মনিটরিং সেন্টার' ৷ রিখটার স্কেলে যার মাত্রা 6.6 ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও পর্যন্ত 3 জন মানুষের মৃতদেহ উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ দোটি প্রশাসনের আধিকারিক কল্পনা শ্রেষ্ঠা জানিয়েছেন, 5 জন আহতকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ বহু বহু বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে ৷ জেলার বিভিন্ন জায়গায় ভূমিধস হয়েছে (At least six dead as 6.6 magnitude earthquake hits Nepal) ৷

এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে নেপালের প্রধানমন্ত্রী টুইট করেন, "এই ভূমিকম্পে যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷ দূরবর্তী পশ্চিমে অবস্থিত খাপটাড় অঞ্চলে এর উৎস ৷ আমি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আহতদের যথাযথ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে বলেছি ৷"

