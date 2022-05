কাঠমাণ্ডু, 30 মে : নেপালে বিমানের ধ্বংসাবশেষের পাশ থেকে উদ্ধার হল 14 জনের দেহাবশেষ ৷ যদিও দেহগুলির এখনও চিহ্নিতকরণ হয়নি ৷ ফলে ওই 14-জনের মধ্যে ভারতের 4 যাত্রীও রয়েছেন কি না, তা জানা যায়নি ৷ একই সঙ্গে নেপালের সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটি জানিয়ে দিয়েছে, এখনও পর্যন্ত জীবিত কোনও যাত্রীর খোঁজ পাওয়া যায়নি (No survivors found at Tara Air plane crash site) ৷

বিমানের ধ্বংসাবশেষের খোঁজ পাওয়ার পরেই আশঙ্কা করা হয়েছিল বিমানে থাকা কেউই আর বেঁচে নেই ৷ যাত্রীদের দেহাংশগুলি এমন অবস্থায় এদিকওদিক পড়েছিল, যে তা দেখে আর দেহাংশগুলিকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই ৷

তারা এয়ারের 9এনএইটি এয়ারক্রাফ্টটি নেপালের পোখরা থেকে জমসনের দিকে যাচ্ছিল (Missing Tara Air plane found crashed) ৷ বিমানটিতে কর্মী সমেত 22 জন যাত্রী ছিলেন ৷ এদের মধ্যে 4 জন ভারতীয়, 3 জন জার্মান এবং বাকিরা নেপালি (Aircraft with 22 people on board flying missing in Nepal's mountains on Sunday) ৷

এয়ারলাইন সংস্থা বিমানে থাকা যাত্রীদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ অভিশপ্ত এই বিমানে থাকা চার ভারতীয় হলেন মুম্বইয়ের অশোক কুমার ত্রিপাঠী, তাঁর স্ত্রী বৈভাবী বন্দেকর (ত্রিপাঠি) এবং তাঁদের সন্তান ধানুশ এবং রীতিকা ৷