নারা, 9 জুলাই: একবার নয় দু'বার । খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে-কে ৷ সূত্রের খবর, এই গুলির শব্দটা সাধারণ আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছোড়া গুলির আওয়াজের মতো জোরালো নয় ৷ এমনকী জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে গুলি করার সময় আততায়ীর বন্দুক থেকে সামান্য ধোঁয়াটুকুও বের হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে বিভিন্ন সংবাদসংস্থার রিপোর্টে ৷ কেবল ভাষণ দিতে দিতে লুটিয়ে পড়েন শিনজো ৷ শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ পশ্চিম জাপানের নারা শহরে এই নৃশংস ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন (Security of Shinzo Abe raises question as Tetsuya Yamagami shot from short distance in Nara) ৷

তবে শিনজো আবেকে গুলি করে পালিয়ে যায়নি তেতসুয়া ইয়ামাগামি ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সে জাপানের নৌসেনার পূর্বতন সক্রিয় কর্মী ৷ 2005-এ চাকরি ছেড়ে দেয় ৷ আততায়ীর কাছ থেকে 40 সেন্টিমিটার (প্রায় 15 ইঞ্চি) দৈর্ঘ্যের একটি আগ্নেয়াস্ত্র মিলেছে, যেটি বাড়িতেই বানানো ৷ ইয়ামাগামির অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালিয়েও একাধিক অস্ত্র, কম্পিউটার পাওয়া গিয়েছে ৷

তেতসুয়া শিনজো আবের এত কাছাকাছি এল কী করে ?

মাত্র 5 সেন্টিমিটারের দূরত্ব থেকে শিনজো আবেকে গুলি করে তেতসুয়া ৷ গুলি করার ঠিক আগের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ধূসর রঙের টি-শার্ট আর খাকি কার্গো প্যান্ট পরিহিত জাপানের প্রাক্তন নৌ-সেনাকে ৷ কাঁধে একটা ক্রশ-শোল্ডার ব্যাগ ৷ হয়তো তাতেই লুকিয়ে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র ৷

শিনজো আবেকে নিয়ে ইয়ামাগামির মনে অসন্তোষ ছিল ৷ 67 বছরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করতেই এসেছিল সে ৷ পরিণতি ? সবার নজর এড়িয়ে শিনজোর ঘাড় লক্ষ্য করে দু'বার গুলি ছোড়া ৷ এটা কি আগে থেকে ছক কষে করা হয়েছে, নাকি হঠাৎই? পুলিশ কাছে সদুত্তর নেই এখনও ৷

সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকার রেকর্ড রয়েছে শিনজো আবের দখলে ৷ 2020 সালে তিনি শারীরিক কারণে ইস্তফা দেন এবং তাঁর খুব কাছের মানুষ ইয়োশিহিদে সুগা প্রধানমন্ত্রী হন ৷ তবে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জাপানের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী নেতা কিন্তু শিনজোই ছিলেন ৷ তাই তাঁর সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে স্তরে স্তরে নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন থাকবে, এটাই প্রত্যাশিত ৷

জাপানে বন্দুক ব্যবহারের আইনও কড়া ৷ ইয়ামাগামি হয়তো সেজন্যই হাতে বানানো বন্দুক এনেছিল ৷ বিশ্বের অন্যতম সুরক্ষিত দেশে নিরাপত্তাকর্মীদের চোখ এড়িয়ে শিনজোর এত কাছে কী করে পৌঁছল তেতসুয়া ? এই প্রশ্নটা বারে বারেই উঠে আসছে ?

সংরক্ষণশীল লিবেরাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (Conservative Liberal Democratic Party, LDP) শিনজো আবে দীর্ঘদিনের ফ্যাসিস্ট নীতি থেকে জাপানকে সামরিক নীতি নির্ভর করেছিলেন এই জনপ্রিয় নেতা ৷ কেন্দ্রীয় নীতিগুলিকে চিরাচরিত বামপন্থা থেকে ডানপন্থায় মোড় ঘোরানোর কৃতিত্বও তাঁরই ৷

1945 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা ফেলে ৷ যে ক্ষত আজও হয়তো ভোলেনি জাপানবাসী ৷ সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন ৷ সেই আমেরিকার সঙ্গেই পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন শিনজো আবে এবং চিনের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় ৷ এতে অনেকেই তাঁর সমালোচনা করেছেন ৷

তেতসুয়া ইয়ামাগামি গুলি করার পরেও খুব শান্ত ছিল ৷ পুলিশি জেরায় সে জানিয়েছে, শিনজো আবের সঙ্গে একটি সংগঠনের যোগাযোগ ছিল এবং পুলিশও তা জানে না ৷ সেই যোগাযোগ থেকে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল খুনির মনে ৷ শেষ পর্যন্ত তা মেটালো তেতসুয়া ৷

