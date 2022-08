নয়াদিল্লি, 13 অগস্ট: শেষ পর্যন্ত হামলা থেকে রেহাই পেলেন না সলমন রুশদি ৷ 34 বছর আগে বিতর্কিত উপন্যাস 'স্যাটানিক ভার্সেস' লিখেছিলেন 75 বছর বয়সি ইন্দো-ব্রিটিশ এই নাগরিক ৷ বইটি 'ইসলাম ধর্ম-বিরোধী' এবং সেখানে 'মহম্মদকে অপমান' করা হয়েছে ৷ এই অভিযোগে একটার পর একটা দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে তাঁর উপন্যাস ৷ 1981-তে 'মিডনাইটস চিলড্রেন' লিখে বুকার প্রাইজ পেয়েও যে খ্যাতি পাননি সলমন, তা দিয়েছিল এই ভার্সেস ৷ বইটি প্রকাশের পর থেকে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক ঘটনা । আছে অঘটন । এমনকী মৃত্যুও ৷ খোদ ভারতের মুম্বইতে সংঘর্ষে প্রাণ হারান কমপক্ষে 12 জন ৷

উল্লেখ্য, সলমন রুশদির সঙ্গে কিন্তু ভারতের নাড়ির টান ৷ দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'মাস আগে, 1947-এর 19 জুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে (Salman Rushdie controversial novel The Satanic Verses and the 34 years timeline including fatwa) ৷

1988, সেপ্টেম্বর, লন্ডন

সলমন রুশদি 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস'-এর প্রকাশ, প্রকাশনা সংস্থা ভাইকিং পেঙ্গুইন, ব্রিটেন ৷

1988, অক্টোবর

ভারতে প্রথম নিষিদ্ধ হল উপন্যাসটি ৷

1989, জানুয়ারি

ব্রিটেনের ব্রাডফোর্ডে জ্বালিয়ে দেওয়া হল স্যাটানিক ভার্সেস-এর একাধিক কপি ৷

1989, 13 ফেব্রুয়ারি

আমেরিকায় প্রকাশিত হয় 'স্যাটানিক ভার্সেস' ৷ ইসলামাবাদে আমেরিকান কালচারাল সেন্টারে হামলা চালানো হয় ৷ মারা যান 5 জন ৷

1989, 14 ফেব্রুয়ারি

ফতোয়া জারি:

ইরানে নিষিদ্ধ হয় রুশদির উপন্যাস ৷ প্রয়াত মৌলবাদী নেতা আয়াতোল্লা খোমেইনি (Ayatollah Ruhollah Khomeini) রুশদির বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেন ৷ তিনি রুশদিকে হত্যা করতে উসকানি দেন ৷ অবশ্য ওই বছরই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ লন্ডনে আত্মগোপন করেন সলমন রুশদি ৷ সেই সময় ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচারের সরকার ৷ ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক শেষ করে ব্রিটেন সরকার ৷

1991

উপন্যাসটির জাপানি অনুবাদককে ছুরি দিয়ে খুন করা হয় ৷ ইতালিয় অনুবাদককেও আক্রমণ করে রুশদি-বিরোধীরা ৷ কিন্তু তিনি বেঁচে যান ৷

1993

তুরস্ক অনুবাদককে খুন করতে গিয়ে একটি হোটেলে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা ৷ 37 জন প্রাণ হারান ৷ নরওয়েতে উপন্যাসটির প্রকাশককে 3 বার গুলি করে দুষ্কৃতীরা ৷ সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান ৷

1998

ইরানের বর্তমান নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই (Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei) ফতোয়া প্রত্যাহার করেন ৷

2005

আলি খামেনেই জানান, রুশদিকে হত্যা করার বিষয়টি ইসলামের অনুমোদন সাপেক্ষ ৷

2007

সলমন রুশদিকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন রানি এলিজাবেথ 2 ৷

2012

প্রকাশিত হয় রুশদির আরেকটি উপন্যাস 'জোফেস অ্যান্টন' (Joseph Anton)৷ বিষয় ফতোয়া জারি৷ এই উপন্যাসটি তিনি ছদ্মনামে লিখেছিলেন ৷

2016

রুশদির মাথার দাম ওঠে 2.8 মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ 28 লক্ষ মার্কিন ডলার ৷

2022, 12 অগস্ট

আমেরিকার নিউ ইয়র্কে একটি এনজিও সংগঠন 'শতক ইনস্টিটিউশন'-এর (Chautauqua Institution) একটি সাহিত্য আলোচনাসভার মঞ্চে রুশদির উপর চড়াও হয় এক দর্শক-শ্রোতা ৷ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে 10 থেকে 15 বার ছুরি দিয়ে আঘাত করে হাদি মাতার (Hadi Matar) ৷ যার বয়স মাত্র 24 ৷ থাকে নিউ জার্সিতে ৷ তার জন্মানোর এক দশক আগে 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' লেখা হয়েছিল ৷ এদিকে, প্রশ্ন উঠেছে আয়োজক সংস্থার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ৷ যে সাহিত্যিকের মাথার দাম 3 মিলিয়ন অথবা 30 লক্ষ মার্কিন ডলারেরও বেশি, তাঁর জন্য কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত ছিল না ৷