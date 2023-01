পারাদ্বীপ (ওড়িশা), 7 জানুয়ারি: ওড়িশায় মৃত রাশিয়ার নাগরিক মিলিয়াকভ সের্গেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মারা গিয়েছেন ৷ 3 জানুয়ারি তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় ওড়িশার পারাদ্বীপ বন্দরে ৷ তাঁর মৃত্যু ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হতে থাকে ৷ তাঁকে নিয়ে এ পর্যন্ত 3 জন রুশ নাগিরকের মৃত্যু হল ওড়িশায় (Russian engineer Milyakov Sergey found in his cabin in the early hours off the port of Paradip) ৷

পণ্যবাহী জাহাজে পাওয়া যায় সের্গেইয়ের দেহ ৷ তাঁর ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ জগৎসিংপুর জেলার কুজাঙ্গ হাসপাতালে তাঁর ময়নাতদন্ত হয় (Kujanga hospital in Jagatsinghpur district) ৷ প্রথমে তাঁর দেহ পারাদ্বীপ বন্দর হাসপাতালে, পরবর্তীতে কুজাঙ্গ সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

আরও পড়ুন: ওড়িশায় আরও এক রুশ নাগরিকের দেহ উদ্ধার

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সের্গেইয়ের বয়স 51 বছর ৷ তিনি ওই পণ্যবাহী জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়র ৷ এম বি আলডনাহ জাহাজটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ৷ মাঝপথে পারাদ্বীপে নোঙর করে ৷ এর আগে 22 ডিসেম্বর রায়গাড়ার একটি হোটেলে ভ্লাদিমির বিদানভের (Vladimir Bidanov) নামে এক রাশিয়ান পর্যটকের মৃতদেহ পাওয়া যায় ৷

তিনি সহ-নাগরিক তথা রাশিয়ার আইনপ্রণেতা পাভেল আন্তভের (Pavel Antov) সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন ৷ তাঁদের সঙ্গে এক দম্পতিও ছিলেন ৷ ওড়িশায় ভ্রমণই তাঁদের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ স্থানীয় এক পর্যটক গাইডের সহায়তায় ওড়িশায় বেড়াতে এসেছিলেন তাঁরা ৷ গত 21 ডিসেম্বর তাঁরা কন্ধমাল জেলার দারিংবাড়ি থেকে রায়গড়ায় গিয়েছিলেন ৷

সেখানে প্রথমে বিদানভের রহস্যমৃত্যু হয় ৷ ঘটনার দু'দিন পর আন্তভকে একই হোটেলের বাইরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ এ নিয়ে তদন্ত করছে রাশিয়ার ক্রাইম ব্রাঞ্চ ৷ বিশেষত আন্তভ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত তিনি ৷ ইতিমধ্যে রাশিয়ার দুই নাগরিকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (National Human Rights Commission of India) ৷