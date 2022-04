জেনেভা, 7 এপ্রিল : রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল বা ইউএনএইচআরসি-র সদস্যপদ হারাল রাশিয়া ৷ বলা ভাল, পুতিনের দেশকে ইউএনএইচআরসি থেকে সাসপেন্ড করার পক্ষে ভোট দিয়েছে জেনারেল অ্যাসেম্বলির 93 টি সদস্য দেশ ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মোট সদস্য দেশ 193 ৷ এর মধ্যে 58টি সদস্য দেশ রাশিয়াকে সাসপেন্ডের প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে দূরে থেকে গা বাঁচিয়েছে ৷ তার মধ্যে অন্যতম অবশ্য়ই ভারত (Russia was suspended from the UN Human Rights Council where India abstains from voting) ৷

বৃহস্পতিবার সদর দফতর জেনেভায় 'সাসপেনশন অফ দ্য রাইটস অফ মেম্বারশিপ অফ দ্য রাশিয়ান ফেডারেশন ইন দ্য হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল' (Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council) শীর্ষক এই প্রস্তাব গৃহীত হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘে ৷ ভোটাভুটি শেষে দেখা যায়, বাংলাদেশ, ভুটান, ব্রাজিল, ইজিপ্ট, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা এবং ইউনাইটেড আরব আমিরশাহী-সহ মোট 58টি দেশে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি ৷

ভোট না দেওয়া প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি (UN Ambassador T S Tirumurti) বলেন, "আজ (বৃহস্পতিবার) রাষ্ট্রসঙ্ঘে ইউএনএইচআরসি থেকে রাশিয়াকে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ৷ এখানে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে ভারত ৷ ইউক্রেন সংঘাতের শুরু থেকে ভারত শান্তির পক্ষে কথা বলে এসেছে ৷ দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা এবং কূটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে বিষয়টি মেটানোর কথা জানিয়েছে ৷ আমরা বিশ্বাস করি, নিরপরাধ জীবনের রক্ত ঝরানো এর সমাধান হতে পারে না ৷ ভারত যদি কোনও পক্ষ সমর্থন করে, তাহলে তা শান্তি এবং এখুনি এই হিংসা বন্ধ হোক ৷" জানুয়ারি থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ (UN Security Council), সাধারণ সভা (General Assembly) এবং হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল (Human Rights Council) মিলিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আনা কমপক্ষে 8টি প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে দূরে থেকে রাশিয়ার বন্ধু দেশ ভারত ৷

রাষ্ট্রসঙ্ঘে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত লিন্ডা থমাস-গ্রিনফিল্ড (UN Linda Thomas-Greenfield) টুইট করে জানান, "আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক দিন ৷ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা দেশগুলি রাশিয়াকে ইউএনএইচআরসি থেকে সাসপেন্ড করার পক্ষে ভোট দিয়েছে ৷ আমরা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছি, রাশিয়া কাঠগড়ায় ৷" টুইট করেন ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী দিমিত্রো কুলেবা (Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba) ৷ তিনি লেখেন "রাষ্ট্রসঙ্ঘে হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলে রাশিয়ার সদস্যপদ এখুনি সাসপেন্ড হল ৷ মানবাধিকার রক্ষাকারী রাষ্ট্রসঙ্ঘে যুদ্ধাপরাধীদের কোনও জায়গা নেই ৷ ইউএনজিএ-র সব সংশ্লিষ্ট সদস্য দেশগুলিকে ধন্যবাদ ৷ তারা ইতিহাসের সঠিক দিকটি নির্বাচন করেছে ৷"

তবে ভোট না দিলেও ত্রিমূর্তি জানিয়েছেন, ইউক্রেনের বুচায় রাশিয়ান সেনাবাহিনী যে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, এই ঘটনা ভারতকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে ৷ এর তীব্র সমালোচনা করছে পুতিন-মিত্র রাষ্ট্র ভারত এবং এর নিরপেক্ষ তদন্তকে সমর্থন করে মোদি সরকার ৷

